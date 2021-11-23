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Компания «Лукойл» открыла новое месторождение нефти в Мексике

Экономика
Компания «Лукойл» открыла новое месторождение нефти в Мексике
pixabay.com

Москва, 23 ноября. «Лукойл» обнаружил новое нефтяное месторождение в структуре Yoti West на «Блоке 12» на шельфе Мексики. Его начальные запасы оцениваются в 250 млн баррелей, сообщили в организации.

Скважина Yoti West-1 EXP пробурена в 60 километрах от берега с полупогружной платформы. По итогам бурения планируется разработать план оценки месторождения Yoti West, указали в «Лукойле». Компания приступила к работам на «Блоке 12» в августе этого года.

Деятельность «Лукойла» в Мексике была запущена в июле 2015 года, когда предприятие вошло в проект разработки блока «Аматитлан». До этого, в январе 2014 года, «Лукойл» заключил с мексиканской фирмой Pemex соглашение о сотрудничестве, заложившее основы совместной работы двух организаций в сфере разведки и добычи черного золота.

«Лукойл» увеличил объем добычи нефти за сентябрь на 9,9%, до 6,38 млн тонн. Такие данные представили в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

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