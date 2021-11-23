Кедми на примере «Циркона» подтвердил победу России в гиперзвуковой гонке с США

Санкт-Петербург, 23 ноября. США уступили России первенство в области гиперзвукового вооружения без шанса наверстать упущенное, заявил военный эксперт Яков Кедми.

В комментарии изданию «Народные Новости» он на примере гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» подтвердил победу России в гонке с США. При этом для американцев, отставших в освоении оружия нового поколения, «Циркон» стал приговором.

«Сегодня США отстают, это факт. Ракета, подобная "Циркону", согласно планам, обнародованным сегодня, будет, вероятно, запускаться с морских надводных платформ к 2025 году, а с подводных — к 2028 году. Дальше будут догонять, пусть пытаются, но Россия тоже не стоит на месте», — рассказал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Кедми подчеркнул, что российским специалистам есть к чему стремиться. Они могут улучшать маневренность, скрытность и электронику отечественных оборонных систем. Более того, инженеры уже занимаются космическим вооружением, которое также показывает свою эффективность.

Ранее успех России в освоении гиперзвука также признали аналитики американского издания The National Interest. По их мнению, анонсированная в Москве наземная версия «Циркона» еще больше утвердит победу россиян в гонке.