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Петржела назвал «Мальме» фаворитом в лигочемпионском матче с «Зенитом»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:05
Спорт
Петржела назвал «Мальме» фаворитом в лигочемпионском матче с «Зенитом»
Prt Scr youtube.com  /  Sport Leaders

Прага, 23 ноября. «Зениту» будет трудно добыть три очка на выезде против шведского «Мальме». Таким мнением поделился экс-наставник петербургского клуба Властимил Петржела.

Чешский специалист назвал «Мальме» фаворитом встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Он выразил уверенность, что команде Сергея Семака будет сложно на выезде.

««Зенит» очень хорошо выглядит в чемпионате России, но в Лиге чемпионов не добивается практически ничего. В Швеции будет совсем другой матч, такой игры, как с «Мальме» в Петербурге, там не будет. «Мальме» сыграет по-другому, поэтому у меня есть сомнения», — передает РИА Новости слова Петржелы.

«Зенит» сыграет с «Мальме» 23 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени. В матче первого круга подопечные Семака разгромили шведскую команду со счетом 4:0.

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Зенит лига чемпионов мальме Петржела
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