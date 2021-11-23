Петржела назвал «Мальме» фаворитом в лигочемпионском матче с «Зенитом»

Прага, 23 ноября. «Зениту» будет трудно добыть три очка на выезде против шведского «Мальме». Таким мнением поделился экс-наставник петербургского клуба Властимил Петржела.

Чешский специалист назвал «Мальме» фаворитом встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Он выразил уверенность, что команде Сергея Семака будет сложно на выезде.

««Зенит» очень хорошо выглядит в чемпионате России, но в Лиге чемпионов не добивается практически ничего. В Швеции будет совсем другой матч, такой игры, как с «Мальме» в Петербурге, там не будет. «Мальме» сыграет по-другому, поэтому у меня есть сомнения», — передает РИА Новости слова Петржелы.

«Зенит» сыграет с «Мальме» 23 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени. В матче первого круга подопечные Семака разгромили шведскую команду со счетом 4:0.