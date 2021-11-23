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Боевики подорвали грузовик угандийских миротворцев АМИСОМ на юге Сомали

Весь мир
Боевики подорвали грузовик угандийских миротворцев АМИСОМ на юге Сомали
twitter.com  /  @0khalodi0

Марка, 23 ноября. Боевики подорвали автоколонну угандийских войск Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) возле портового города, расположенного в южном регионе Хиршабелле. Грузовик миротворцев наехал на придорожную бомбу.

Ответственность за случившееся взяло экстремистское объединение «Аш-Шабаб», отметив, что несколько солдат погибли. Однако командование миссии еще не предоставило официальной информации об ущербе или возможных потерях.

Боевики подорвали грузовик угандийских миротворцев АМИСОМ на юге Сомали
Федеральное агентство новостей /

Ранее военный трибунал признал пятерых угандийских солдат АМИСОМ виновными в августовском убийстве мирных сомалийцев из Хиршабелле. Миротворцы изучили показания свидетелей и приговорили двоих военных к смертной казни, а остальных — к 39 годам тюрьмы.

После случившегося Хартум объявил заместителя специального представителя миссии персоной нон грата, поэтому дипломат Саймон Мулонго покинул страну. Министр иностранных дел Сомали Мохамед Абдиризак предупреждал, что персонал АМИСОМ привлекут к ответственности, особенно руководителей.

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