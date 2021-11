Боевики подорвали грузовик угандийских миротворцев АМИСОМ на юге Сомали

Марка, 23 ноября. Боевики подорвали автоколонну угандийских войск Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) возле портового города, расположенного в южном регионе Хиршабелле. Грузовик миротворцев наехал на придорожную бомбу.

Ответственность за случившееся взяло экстремистское объединение «Аш-Шабаб», отметив, что несколько солдат погибли. Однако командование миссии еще не предоставило официальной информации об ущербе или возможных потерях.

Федеральное агентство новостей /

Ранее военный трибунал признал пятерых угандийских солдат АМИСОМ виновными в августовском убийстве мирных сомалийцев из Хиршабелле. Миротворцы изучили показания свидетелей и приговорили двоих военных к смертной казни, а остальных — к 39 годам тюрьмы.

После случившегося Хартум объявил заместителя специального представителя миссии персоной нон грата, поэтому дипломат Саймон Мулонго покинул страну. Министр иностранных дел Сомали Мохамед Абдиризак предупреждал, что персонал АМИСОМ привлекут к ответственности, особенно руководителей.

The FGS will hold accountable AMISOM personel, particularly those at the leadership level, who are expected to be beyond reproach in their integrity as they discharge their duty under the UN/AU mandate.