Аналитики «Экономики сегодня» рассказали, почему ослабли позиции рубля на мировом рынке

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, как прошел первый день торгов на мировых биржах. Подробности о ситуации на валютном и топливном рынках — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Первый день торговли на этой неделе закончился для нефти позитивно. В ходе вчерашних торгов цены опускались до отметки в 78 долларов за баррель, но после поднялись до уровня 80 долларов. Сегодняшняя сессия вновь опустила цены: сейчас они торгуются чуть ниже отметки в 79 долларов за баррель.

Основным факторов давления на топливный рынок все еще остаются намерения и возможные действия США по вопросу продажи нефти из своих стратегических резервов. Напомним, что для этого руководство страны пытается привлечь другие страны-импортеры топлива.

«Сегодня Индия сообщила о том, что готова продать нефть из своих резервов объемом буквально пять миллионов баррелей. Ожидается также, что США объявят о своих планах по продаже объема, который они могут задействовать. По подсчетам аналитиков, этот объем может совокупно составить до 20 миллионов баррелей, — говорят эксперты. — Но это может иметь краткосрочный эффект: на протяжении нескольких недель нефть будет под давлением, а потом вновь станет ориентироваться на уровни спроса и предложения».

В плане призывов Джо Байдена по вопросу увеличения добычи стоит понимать, что ОПЕК сейчас довольно ограничен в своих возможностях и мощностях. В октябре добыча организацией топлива снизилась на 730 тысяч баррелей в сутки, что вызвано сложностями с восстановлением добычи в таких государствах, как Ангола и Нигерия. По большому счету резервы есть сейчас у Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и России, и в случае некоей конфронтации между США и теми, кто потребляет нефть, мы можем в скором времени увидеть высокую волатильность на рынке.

«Пока нефть держится недалеко от отметки 80 долларов за баррель. Актуальным диапазоном продолжает оставаться интервал от 78 до 83 долларов», — заключают эксперты.

Золото

Федеральное агентство новостей /

Для золота вчера был более тяжелый день: цены опустились с отметки 1845 долларов за унцию в район отметки 1800 долларов. Такой весомый скачок был вызван не чем иным, как серьезным укреплением доллара: по индексу DXY его показатели поднялись до 96,6 пункта, обновив тем самым свой годовой максимум.

«Основной новостью для рынка вчера стало сообщение о том, что президент США Джо Байден утвердил действующего главу ФРС Джерома Пауэлла на второй срок, то есть на ближайшие четыре года. Соответственно, участники рынка теперь ожидают, что текущая политика ФРС продолжится, а учитывая, что Пауэлл ставит себе две основные цели — увеличение занятости и борьба с инфляцией — они понимают, что план по сокращению активов и повышению процентной ставки остается актуальным. На этом фоне доллар получил поддержку, поскольку, возможно, со следующего года свернутся программы стимулирования», — рассказывают аналитики.

Золото, конечно, остается под давлением, но от более серьезного падения его пока сдерживает вопрос с инфляцией и риски очередной волны коронавирусной инфекции. В таких условиях цены на актив переместились в более низкий диапазон: актуальным сейчас выступает интервал от 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Российский рубль вчера также растерял свои позиции, попав под давление нескольких серьезных факторов. В первую очередь речь идет о геополитической обстановке: как известно, американские СМИ который день муссируют новости о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины. Эти слухи, конечно же, расшатывают информационный фон, и западные инвесторы сейчас массово выходят из российского рынка.

«Плюс вчера произошла неприятная локальная история с компанией «Роснано», которая, по сути, объявила о том, что находится в преддефолтном состоянии. Конечно, на этом фоне ее облигации очень серьезно обваливались, а часть из них, как известно, с государственной гарантией. Разумеется, участники рынка опасаются того, что раз госкорпорация попадает в такие ситуации, а явных комментариев со стороны властей нет, то это может перейти и на остальной рынок облигаций», — сообщают аналитики.

Ситуация, конечно, нервозная, и единственным фактором, поддерживающим сейчас рубль, остается налоговый период. В ожидании стабилизации общей картины наша валюта пока торгуется на уровне 75 рублей за доллар. Актуальным для нее продолжает оставаться диапазон от 72,50 до 75,50 рубля за доллар.