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Борис Моисеев не сдержал слез из-за новости о пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 19:59
Общество
Борис Моисеев не сдержал слез из-за новости о пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 23 ноября. Певец Борис Моисеев не остался равнодушным к трагическому инциденту с участием коллеги Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре. Артист близко к сердцу воспринял новости о ее состоянии.

Моисеев старается избегать светского общества и отдает предпочтение затворничеству. Однако он следит за новостями о коллегах по шоу-бизнесу. Так, одним из самых резонансных событий стал пожар в доме Хлебниковой, в результате которого певица получила ожоги.

Моисеев болезненно отреагировал на трагическую новость. Директор артиста Сергей Горох сообщил в беседе с Woman.ru, что музыканту не удалось сдержать слез из-за инцидента с певицей.

«Борис Михайлович особенно переживает за Марину Хлебникову. Расстроился, когда узнал, какое с ней произошло несчастье, плакал», — поделился менеджер Моисеева.

Вскоре артист также узнал о смерти актрисы Нины Руслановой. Директор звезды признался, что Мосееву тяжело даются печальные новости.

Хлебникова по-прежнему находится в тяжелом состоянии в московской клинике. Однако менеджер артистки Данила Прайс сообщил, что здоровье его клиентки постепенно стабилизируется.

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