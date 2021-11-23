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Сценарист «Убойной силы» Кивинов высказался о сотрудничестве Сарика Андреасяна с Netflix

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:42
Общество
Сценарист «Убойной силы» Кивинов высказался о сотрудничестве Сарика Андреасяна с Netflix
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

Санкт-Петербург, 23 ноября. Писатель и сценарист Андрей Кивинов, прославившийся как автор повестей, послуживших первоосновой для дебютного сезона «Улиц разбитых фонарей» и оригинального скрипта к «Убойной силе», высказался о сотрудничестве режиссера Сарика Андреасяна со стриминговым сервисом Netflix.

Кивинов принял участие в пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот» по особому случаю: сценарист 25 ноября будет отмечать свое 60-летие. Еще одним праздником для драматурга станет юбилей его творческой деятельности, которую писатель начал ровно 30 лет назад.

В ходе мероприятия Кивинов сообщил, что ему стало известно о сотрудничестве российско-армянского режиссера Андреасяна с Netflix, предусматривающем создание для стриминга нового сериала.

«Я не знаю, там якобы понравился сценарий. Там не только он один — целая когорта продюсеров. Там сценарий надо смотреть. Может, он гениальный», — предположил сценарист.

Режиссерское портфолио Андреасяна включает такие фильмы, как «Защитники», «Ограбление по-американски» и «Тот еще Карлосон!», а также недавний сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Стоит отметить, что среди его работ нет фильмов, в которых хоть как-то затрагивалась бы тема пандемии коронавирусной инфекции. Как объяснил Кивинов, такая тенденция в российском кинематографе связана с нежеланием продюсеров затрагивать тему, о которой все в конечном итоге забудут.

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netflix андреасян кивинов
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