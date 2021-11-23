Власти ДНР и ЛНР добились продления украинских банковских карт пенсионеров

Луганск, 23 ноября. Делегация Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) добилась согласия Киева на автоматическое продление действия украинских банковских карт пенсионеров Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь.

Она уточнила, что карты будут действовать до 1 апреля 2022 года. По словам представителя ЛНР, по другим вопросам экономической повестки продвинуться не удалось, поскольку украинская сторона не готова высказать свою позицию ни по одному из них.

Власти Украины в ноябре 2014 года подписали указ об экономической блокаде территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. При этом выплату пенсий местным жителям и работникам бюджетной сферы украинское руководство прекратило еще в середине лета того года. После этого власти ДНР и ЛНР выплачивали пенсии и зарплаты бюджетникам самостоятельно.

Руководство ДНР ранее объявило об увеличении пособий для семей с детьми. Однако пока неизвестно, на какую именно сумму вырастут выплаты.