Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 21:07
21:05
Общество
Депутат Госдумы Арефьев усомнился в необходимости тестирования водителей на наркотики
21:01
Происшествия
Инспекторы ГИБДД остановили Hyundai с пьяным водителем без одежды в Краснодарском крае
21:00
Шоу-бизнес
Актер Джереми Айронс рассказал, чью судьбу «повторяет» Меган Маркл
20:58
Политика
Лидер «Единого национального движения» Мелия: Саакашвили не останется в тюрьме надолго
20:56
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал трогательное видео с новорожденным внуком
20:55
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев боится, что его ребенка от новой жены сглазят
20:53
Общество
Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 124 лет
20:51
Наука
Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 успешно прошла первую фазу испытаний
20:50
Общество
Южнокорейский сериал «Зов ада» обошел «Игру в кальмара» по популярности на Netflix
20:49
Политика
Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение беженцев из Белоруссии на родину
Все новости

Власти ДНР и ЛНР добились продления украинских банковских карт пенсионеров

Экономика
Власти ДНР и ЛНР добились продления украинских банковских карт пенсионеров
inforeactor.ru  /  Валерия Юшина

Луганск, 23 ноября. Делегация Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) добилась согласия Киева на автоматическое продление действия украинских банковских карт пенсионеров Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь.

Она уточнила, что карты будут действовать до 1 апреля 2022 года. По словам представителя ЛНР, по другим вопросам экономической повестки продвинуться не удалось, поскольку украинская сторона не готова высказать свою позицию ни по одному из них.

Власти Украины в ноябре 2014 года подписали указ об экономической блокаде территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. При этом выплату пенсий местным жителям и работникам бюджетной сферы украинское руководство прекратило еще в середине лета того года. После этого власти ДНР и ЛНР выплачивали пенсии и зарплаты бюджетникам самостоятельно.

Руководство ДНР ранее объявило об увеличении пособий для семей с детьми. Однако пока неизвестно, на какую именно сумму вырастут выплаты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Власти ДНР и ЛНР добились продления украинских банковских карт пенсионеров
украина ЛНР днр донбасс
Комментировать