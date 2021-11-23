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Сценарист Кивинов высказался об оружии на съемках после инцидента с Алеком Болдуином

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 20:41
Общество
Сценарист Кивинов высказался об оружии на съемках после инцидента с Алеком Болдуином
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 ноября. Известный писатель и сценарист Андрей Кивинов прокомментировал инцидент, который произошел с американским актером Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина».

Кивинов стал участником пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Беседуя с журналистами, сценарист рассказал, почему в российском кинематографе нет места такой трагедии, какая произошла с Болдуином.

«Не ко мне вопрос, но что касается нашего производства — это полная бутафория. Вряд ли такое произойдет, что там что-то зарядят. В Голливуде запрещено, например, показывать в кадре настоящие деньги, а вот пистолет почему-то настоящий. У нас такого точно не будет», — высказался он.

Инцидент со смертельным исходом на съемках «Ржавчины» произошел в конце октября. Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса получили ранения, женщину не удалось спасти.

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болдуин ржавчина кивинов
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