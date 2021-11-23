В «Газпроме» назвали риски краткосрочных поставок СПГ для Европы

Москва, 23 ноября. Наблюдаемый энергокризис демонстрирует, что энергетическая безопасность Европы не может быть полностью обеспечена за счет сжиженного природного газа, указывают представители «Газпрома».

Государства-импортеры природного газа не могут добиться энергобезопасности, если будут полагаться только на краткосрочные соглашения по ввозу СПГ, уверены в российском газовом холдинге.

«В 2021 году существенные объемы СПГ были перенаправлены на высокодоходные азиатские рынки, что привело к сокращению предложения газа в Европе и стало одной из главных причин значительного роста цен в регионе. Ситуация 2021 года подтвердила, что поставки СПГ по краткосрочным контрактам не могут обеспечивать энергетическую безопасность стран-импортеров газа», — отмечается в сообщении концерна.

Согласно данным «Газпрома», в прошлом году Российская Федерация стала четвертой страной в мире по величине экспорта сжиженного природного газа в 40 млрд кубических метров. При этом государство будет наращивать свое присутствие на рынке.

Первая партия углеродно-нейтрального СПГ из Сахалина в терминал Японии для корпорации Toho Gas Company Limited недавно была доставлена отечественным газовозом «Гранд Анива».