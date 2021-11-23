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В «Газпроме» назвали риски краткосрочных поставок СПГ для Европы

Экономика
В «Газпроме» назвали риски краткосрочных поставок СПГ для Европы
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 23 ноября. Наблюдаемый энергокризис демонстрирует, что энергетическая безопасность Европы не может быть полностью обеспечена за счет сжиженного природного газа, указывают представители «Газпрома».

Государства-импортеры природного газа не могут добиться энергобезопасности, если будут полагаться только на краткосрочные соглашения по ввозу СПГ, уверены в российском газовом холдинге.

«В 2021 году существенные объемы СПГ были перенаправлены на высокодоходные азиатские рынки, что привело к сокращению предложения газа в Европе и стало одной из главных причин значительного роста цен в регионе. Ситуация 2021 года подтвердила, что поставки СПГ по краткосрочным контрактам не могут обеспечивать энергетическую безопасность стран-импортеров газа», — отмечается в сообщении концерна.

Согласно данным «Газпрома», в прошлом году Российская Федерация стала четвертой страной в мире по величине экспорта сжиженного природного газа в 40 млрд кубических метров. При этом государство будет наращивать свое присутствие на рынке.

Первая партия углеродно-нейтрального СПГ из Сахалина в терминал Японии для корпорации Toho Gas Company Limited недавно была доставлена отечественным газовозом «Гранд Анива».

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Газпром европа спг энергетическая безопасность
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