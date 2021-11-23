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Генерал СБУ Вовк: даже через десятилетия украинская армия не станет сильнее российских ВС

Политика
Генерал СБУ Вовк: даже через десятилетия украинская армия не станет сильнее российских ВС
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 23 ноября. Украина за восемь лет так и не дождалась от европейских партнеров существенной помощи в противостоянии с Россией, поэтому Киеву нужно перестать рассчитывать на поддержку НАТО, заявил экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк.

Украинский генерал выступил с соответствующим заявлением в эфире одного из телеканалов. Он посетовал на то, что Британия, Польша и другие европейские страны кормят Киев пустыми обещаниями. По его словам, военные, которых Лондон планирует прислать на Украину, разбегутся сразу же после начала конфликта с Россией.

«Эти британские десантники быстро, как цыганский табор, уйдут в небо, тихо убегут и ничего не будет. Они нас не защитят, мы должны это понимать. Мальчики и девочки, вы потеряли реальность», – сказал Вовк.

Он также развеял миф о скором вступлении Украины в НАТО. По его словам,в ближайшие 10-20 лет страна не будет членом Североатлантического альянса. Вовк также уверен, что даже спустя десятилетия украинская армия не станет сильнее российской, а НАТО никогда не пойдет на обострение отношений с РФ из-за Киева.

В Кремле неоднократно говорили об отсутствии каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Там подчеркивали, что нельзя связывать перемещения ВС РФ по собственной территории со злыми намерениями. При этом российская сторона выразила обеспокоенность из-за участившихся провокаций со стороны ВСУ в Донбассе, передает RT.

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украина нато внешняя политика
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