Париж, 23 ноября. Жители Франции в Сети раскритиковали министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана за антироссийские речи. Комментаторы нашли его заявления безосновательными.

Читатели газеты Le Figaro оценили выпад главы МИД на канале RTL. Дипломат провел параллель между Россией и «невыносимым соседом, который раздражает и не собирается переезжать».

Французы поставили на место министра. Они сочли нападки дипломата беспочвенными и полными ненависти. Также комментаторы выразили уверенность, что Париж перекладывает вину за собственные промахи на другие страны.

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«Необходимо прекратить бред. Это цинизм — говорить о Кремле в рамках французской повестки. (российский лидер Владимир. — Прим. ФАН) Путин защищает интересы своей страны, а (президент Франции Эммануэль. — Прим. ФАН) Макрон и его европейские друзья — интересы глобального либерализма», — высказались французы после слов о соседе-России.

Ранее слова министра иностранных дел прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко. Специалист уверен, что Франция вскоре исчезнет как государство из-за мигрантов и ее жители будут проситься в Россию.