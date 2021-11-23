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Специалисты NASA заявили об отсутствии угроз Земле со стороны астероидов

Наука
Специалисты NASA заявили об отсутствии угроз Земле со стороны астероидов
maxpixel.net

Вашингтон, 23 ноября. Известные ученым астероиды не столкнутся с Землей как минимум в ближайшие сто лет. Об этом заявил заместитель руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томас Зурбухен.

В настоящее время ученым известны около 40% космических объектов, чьи размеры превышают 140 метров. Оставшиеся 60% исследователям лишь предстоит найти, отметил Зурбухен.

«Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того», — подчеркнул специалист.

Несмотря на отсутствие угроз, NASA планирует запустить космический зонд DART к астероиду Диморф для испытания технологии защиты Земли от гипотетических столкновений с планетой. Запуск миссии запланирован на 9:20 по московскому времени в среду, 24 ноября. Зонд будет выведен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Столкновение DART с астероидом Диморф произойдет примерно в сентябре 2022 года.

Как сообщалось ранее, ученые Университета Макгилла предупредили об опасности заражения космонавтов «внеземными вирусами». По словам исследователей, некоторые бактериофаги способны выживать в условиях вакуума.

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космос nasa астероиды
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