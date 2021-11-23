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Звезда «Матрицы» Киану Ривз назвал себя формальным мужем Вайноны Райдер

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 19:19
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы» Киану Ривз назвал себя формальным мужем Вайноны Райдер
Кадр из фильма «Джон Уик»

Вашингтон, 23 ноября. Звезда Голливуда Киану Ривз объявил, что формально женат на актрисе Вайноне Райдер, известной по сериалу «Очень странные дела».

По словам актера, пара провела церемонию бракосочетания у настоящего румынского священника в 1992 году во время съемок фильма «Дракула». Артистка ранее также шутила, что состоит в браке с Ривзом.

«Вайнона говорит, что мы супруги. Коппола тоже так считает. Так что, я думаю, мы поженились на глазах у бога», — цитирует его Esquire.

Ривз сыграл Джонатана Харкера в фильме режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула». Райдер в этой картине исполнила роль его невесты Мины Мюррей.

Ранее американский актер заявил о желании сыграть в проекте киновселенной Marvel. Также 22 декабря состоится премьера нового фильма «Матрица: Воскрешение», в котором Ривз вновь исполнил роль Нео.

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