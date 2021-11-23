Министр обороны Китая Фэнхэ: Россия успешно противостоит давлению США

Пекин, 23 ноября. Россия демонстрирует благоприятную тенденцию в противодействии давлению и сдерживанию со стороны США, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Об этом он сообщил на переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По словам министра, Москва также добилась больших успехов в развитии социально-экономической области и борьбе с коронавирусом.

«Успешно противодействовали давлению и сдерживанию со стороны США, а также военным угрозам со стороны США», — добавил Фэнхэ.

Он отметил, что предполагаемый экономический рост России за 2021 год составляет порядка 4,7%. По его словам, Китай, будучи «большим другом» РФ, очень рад подобным успехам.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай продлили соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет. Также Шойгу затронул на переговорах тему отработки бомбардировщиками ВВС США ядерных ударов по РФ, передает RT.