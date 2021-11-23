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Трамп раскритиковал Байдена из-за нахождения США «во власти ОПЕК»

Политика
Трамп раскритиковал Байдена из-за нахождения США «во власти ОПЕК»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 ноября. Нефтяная политика Соединенных Штатов попала под влияние ОПЕК, уверен экс-президент страны Дональд Трамп. Он осудил курс действующего главы государства Джо Байдена.

Бывший политический лидер отреагировал на решение президента выпустить 50 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса ради снижения цен на черное золото. В Вашингтоне подчеркнули, что параллельно с США национальными резервами воспользуются Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Трамп выпустил заявление, где раскритиковал своего бывшего оппонента на выборах.

«Год назад мы были энергетически независимыми, а теперь находимся во власти ОПЕК, и бензин продается по 7 долларов в некоторых частях Калифорнии и растет по всей стране, а нефть берут из наших стратегических резервов. Это какой-то способ управлять страной?» — поинтересовался экс-глава государства.

Ранее бывший президент осудил Байдена за вывод американского контингента из Афганистана. Трамп уверен, что теперь авиабаза Баграм может достаться Китаю.

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сша трамп байден
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