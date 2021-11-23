Сценарист Андрей Кивинов: Я не напишу больше ни одной книги

Писатель, драматург и сценарист Андрей Кивинов (Андрей Владимирович Пименов) отмечает 30 лет творческой деятельности и 60 лет со дня рождения. По случаю юбилея обладатель пяти премий ТЭФИ в номинации «Лучший российский сериал» рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», почему он не напишет больше ни одной книги, и объяснил, по какой причине пандемия коронавируса не станет сюжетом для сериала.

«Бумажная книга сейчас умирает, все уходят в интернет, и процесс монетизации интернет-изданий у нас еще не отрегулирован. И второе — люди стали меньше читать. Есть огромная альтернатива — сериалы, YouTube и прочее. Поэтому книги как жанр уходят»,— считает Андрей Кивинов.

Кроме этого, по словам юбиляра, написание книг не дает ему той отдачи, которую он получает, работая над сценариями фильмов.

pexels.com / Suzy Hazelwood

«В отличие от книг, работа над сериалами дает огромную аудиторию и стабильный заработок. Книгу прочитают тысячи две [людей], а сериалы посмотрят несколько миллионов», — рассказал писатель.

С коллегой солидарна писатель и журналист Виктория Шервуд, по ее мнению, основной причиной отсутствия у писателей желания издавать книги являются невысокие гонорары при больших интеллектуальных затратах.

«У писателей нет мотивации. Писательство — это энергозатратный процесс, если к нему подходить серьезно, а денег на этом не заработаешь. Сейчас средний аванс за книгу составляет 20–30 тысяч рублей, и это еще хорошо, если столько, плюс роялти процент от тиража. А потратишь ты намного больше», — отметила Виктория Шервуд.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В современных экономических условиях, считает она, писательство является подвижничеством.

При написании сценариев Андрей Кивинов по-прежнему делает акцент на криминальную, но не полицейскую тематику и на комедию.

«Детективы стало сложно писать, потому что все прозрачно. Человек находится в розыске, его находят за два дня, потому что во всех камерах засвечивается. Преступника легко найти по отпечаткам пальцев, по местам, где он останавливался, где покупал билеты. В наше время ничего этого не было. Придумать детектив, обойти все это очень сложно», — пояснил писатель.

pexels.com /

Сейчас он пишет по одному сценарию в год, следующий его сериал расскажет о жизни стриптизерши.

«Там есть детективная интрига, и до последнего кадра не будет понятно, кто главный гад», — интригует Андрей Кивинов.

По словам писателя, сериал покажут на телевидении в купированном виде, полностью — только на онлайн-платформах.

«На западе уже давно махнули рукой на ТВ, там все на платформах. У нас по-другому: сначала показывают на платформах, а потом на ТВ в купированном виде», — пояснил Андрей Кивинов.

По мнению эксперта, онлайн-платформы выдают более качественный контент, поскольку у них больший бюджет и более серьезный подход. Сценарист уверен, что там будут и долгоиграющие проекты.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При написании следующих сценариев Андрей Кивинов навряд ли будет использовать тему пандемии коронавируса. По его словам, при съемках художественных фильмов продюсеры стараются уйти от обыденности.

«Они стараются не педалировать эту тему, ссылаясь на то, что коронавирус пройдет, а сериал останется. Большинство наших сериалов в каком-то выдуманном мире происходят. И сценарии пишутся по выдуманным мирам», — рассказал писатель.

Отвечая на вопрос журналистов про правомочность использования ненормативной лексики в кино, Андрей Кивинов отметил, что использование ее запрещено, но это нарушение пока не пресекается. Он уверен, что создатели контента перестанут ее использовать, как только кого-нибудь оштрафуют.