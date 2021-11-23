Сценарист «Убойной силы» Андрей Кивинов рассказал, почему перестал писать книги

Санкт-Петербург, 23 ноября. Писатель и сценарист Андрей Кивинов рассказал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», что последнюю книгу написал два года назад. Драматург признался, что, вероятнее всего, больше не вернется к этому виду искусства.

По словам Кивинова, он продолжит работать только со скриптами. Последней книгой драматурга как раз была новеллизация сценариев.

Его супруга Виктория Шервуд уточнила, что писательство требует много энергии, кроме того, авторам очень мало платят. По ее словам, хорошим средним авансом считается сумма в 20–30 тысяч рублей.

«Книги умирают, все уходят в интернет. Процесс монетизации интернет-изданий еще не урегулирован. Люди стали меньше читать, появилось много альтернативы: YouTube, TikTok», — пожаловался сценарист «Убойной силы».

Встреча с Кивиновым была приурочена к 30-летию его творческой деятельности и 60-летию самого писателя. Кроме сценария к телесериалу «Убойная сила», драматург известен по работе над такими проектами, как «Опережая выстрел», «Временно недоступен», «Безопасность», «Розыгрыш», «Герой по вызову».