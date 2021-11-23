Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 19:37
19:34
Общество
Петербуржцев предупредили о мокром снеге с ветром 24 ноября
19:33
Происшествия
В Сочи правоохранители вернули пропавшую девочку родителям
19:33
Шоу-бизнес
«Главное не деньги, а честь»: певец Лоза объяснил, почему судится с Первым каналом
19:32
Политика
Польский экс-сенатор Пенк нашел для Варшавы способ «запугать» Россию
19:30
Видео
Петербургская компания разработала устройство для бесконтактной проверки QR-кодов
19:25
Политика
Генерал СБУ Вовк: даже через десятилетия украинская армия не станет сильнее российских ВС
19:24
Политика
Читатели Le Figaro сочли беспочвенными нападки главы МИД Франции на Россию
19:20
Общество
Глава Дагестана Меликов поручил разобраться со 160 домами на землях колонии
19:19
Общество
Заразившаяся COVID-19 депутат от КПРФ Алимова вместо самоизоляции пошла в аптеку
19:19
Наука
Специалисты NASA заявили об отсутствии угроз Земле со стороны астероидов
Все новости

Сценарист «Убойной силы» Андрей Кивинов рассказал, почему перестал писать книги

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 19:17
Общество
Сценарист «Убойной силы» Андрей Кивинов рассказал, почему перестал писать книги
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 ноября. Писатель и сценарист Андрей Кивинов рассказал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», что последнюю книгу написал два года назад. Драматург признался, что, вероятнее всего, больше не вернется к этому виду искусства.

По словам Кивинова, он продолжит работать только со скриптами. Последней книгой драматурга как раз была новеллизация сценариев.

Его супруга Виктория Шервуд уточнила, что писательство требует много энергии, кроме того, авторам очень мало платят. По ее словам, хорошим средним авансом считается сумма в 20–30 тысяч рублей.

«Книги умирают, все уходят в интернет. Процесс монетизации интернет-изданий еще не урегулирован. Люди стали меньше читать, появилось много альтернативы: YouTube, TikTok», — пожаловался сценарист «Убойной силы».

Встреча с Кивиновым была приурочена к 30-летию его творческой деятельности и 60-летию самого писателя. Кроме сценария к телесериалу «Убойная сила», драматург известен по работе над такими проектами, как «Опережая выстрел», «Временно недоступен», «Безопасность», «Розыгрыш», «Герой по вызову».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сценарист «Убойной силы» Андрей Кивинов рассказал, почему перестал писать книги
кино книги кивинов
Комментировать