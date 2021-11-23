Лидер Финляндии Ниинисте заявил о важности поддержания диалога с Россией

Берлин, 23 ноября. Поддержание диалога с Россией является важным моментом наравне с отстаиванием собственных интересов, отказ от него не делает Евросоюз сильнее, рассказал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Соответствующим заявлением он поделился во время выступления в Берлинском университете имени Гумбольдта. С 21 по 23 ноября глава Финляндии находится с рабочим визитом в Германии.

«Для Финляндии необходимо поддержание функциональных двусторонних отношений с Россией, но конструктивный диалог не противоречит твердой защите наших интересов и принципов в этих отношениях. Это должно быть возможным и для Евросоюза. Отказ от контактов с Россией не укрепляет ЕС, а только заставляет его выглядеть более слабым и менее значимым», — подчеркнул Ниинисте.

Ранее стало известно, что власти Финляндии раздумывают над строительством заграждения на границе с Российской Федерацией. Это вызвало бурную реакцию в российских соцсетях. Однако в Хельсинки считают, что эта мера поможет предотвратить нежелательную миграцию.