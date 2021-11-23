Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 19:37
19:37
Общество
Гризли из «Игры престолов» умер из-за проблем со здоровьем
19:34
Общество
Петербуржцев предупредили о мокром снеге с ветром 24 ноября
19:33
Происшествия
В Сочи правоохранители вернули пропавшую девочку родителям
19:33
Шоу-бизнес
«Главное не деньги, а честь»: певец Лоза объяснил, почему судится с Первым каналом
19:32
Политика
Польский экс-сенатор Пенк нашел для Варшавы способ «запугать» Россию
19:30
Видео
Петербургская компания разработала устройство для бесконтактной проверки QR-кодов
19:25
Политика
Генерал СБУ Вовк: даже через десятилетия украинская армия не станет сильнее российских ВС
19:24
Политика
Читатели Le Figaro сочли беспочвенными нападки главы МИД Франции на Россию
19:20
Общество
Глава Дагестана Меликов поручил разобраться со 160 домами на землях колонии
19:19
Общество
Заразившаяся COVID-19 депутат от КПРФ Алимова вместо самоизоляции пошла в аптеку
Все новости

Лидер Финляндии Ниинисте заявил о важности поддержания диалога с Россией

Политика
Лидер Финляндии Ниинисте заявил о важности поддержания диалога с Россией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Берлин, 23 ноября. Поддержание диалога с Россией является важным моментом наравне с отстаиванием собственных интересов, отказ от него не делает Евросоюз сильнее, рассказал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Соответствующим заявлением он поделился во время выступления в Берлинском университете имени Гумбольдта. С 21 по 23 ноября глава Финляндии находится с рабочим визитом в Германии.

«Для Финляндии необходимо поддержание функциональных двусторонних отношений с Россией, но конструктивный диалог не противоречит твердой защите наших интересов и принципов в этих отношениях. Это должно быть возможным и для Евросоюза. Отказ от контактов с Россией не укрепляет ЕС, а только заставляет его выглядеть более слабым и менее значимым», — подчеркнул Ниинисте.

Ранее стало известно, что власти Финляндии раздумывают над строительством заграждения на границе с Российской Федерацией. Это вызвало бурную реакцию в российских соцсетях. Однако в Хельсинки считают, что эта мера поможет предотвратить нежелательную миграцию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лидер Финляндии Ниинисте заявил о важности поддержания диалога с Россией
евросоюз финляндия ниинисте
Комментировать