Телеведущая Дана Борисова поддержала идею тестировать водителей на наркотики в России

Телеведущая Дана Борисова уже четыре года ведет здоровый образ жизни. Она успешно избавилась от зависимости и сейчас пропагандирует отказ от вредных и пагубных привычек. В интервью ФАН Борисова объяснила, почему поддерживает новые правила Минздрава РФ, которые обяжут «подозрительных» кандидатов в водители проходить лабораторные исследования на хронический алкоголизм и употребление наркотиков.

«Именно от нетрезвого сознания все беды и на дороге, и в жизни. Это же страшно, когда человек в неадекватном состоянии садится за руль. Сколько примеров, когда из-за таких водителей гибнут невинные люди. Цена неадекватного состояния — это человеческая жизнь, а то и не одна. Ужесточение Минздравом правил получения медицинских справок для водителей ситуацию на дорогах исправит», — объяснила телеведущая.

И если некоторые эксперты опасаются, что такой тщательный отбор может способствовать коррупции, то Дана Борисова с ними не согласна.

«Большая часть действительно будет проверена и пройдет отбор на наркологические расстройства», — объяснила свою позицию Борисова.

Федеральное агентство новостей /

ГИБДД и Минздрав РФ уже несколько лет добиваются пересмотра системы контроля за водителями-наркоманами. Общий уровень пьянства за рулем в России снижается, а вот количество выявляемых в течение года автомобилистов, садящихся за руль в наркотическом опьянении, держится стабильно на уровне 21–22 тысяч. За шесть месяцев 2021 года их было выявлено около десяти тысяч. 6% «пьяных» ДТП происходит по вине водителей в наркотическом опьянении.

Накануне стало известно, что Министерство здравоохранения России подготовило новые правила проверки водителей на наркотики. Согласно изменениям, такие исследования будут проводиться для граждан, входящих в группу риска. Представители ведомства отметили, что в группу риска входят водители и кандидаты в водители с признаками наркологических расстройств.