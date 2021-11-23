Директор «Шерифа» рассказал о просьбе президента УЕФА Чеферина обыграть «Реал» в ЛЧ

Тирасполь, 23 ноября. Директор молдавского клуба «Шериф» Важа Тархнишвили вспомнил о встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чефериным перед игрой с мадридским «Реалом».

Тархнишвили рассказал, как после сенсационной победы над донецким «Шахтером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Чеферин попросил обыграть «Реал».

«После победы над «Шахтером» Чеферин на одной из выездных конференций сказал: «Обыграйте «Реал»». Я сказал, что нет проблем. И мы обыграли. Нормальный чувак, очень простой человек», — уточнил Тархнишвили в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

По словам директора тираспольского клуба, он болел за «сливочных» всегда, кроме того дня.

Напомним, подопечные Юрия Вернидуба в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов победили мадридский «Реал». Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счетом 2:1.