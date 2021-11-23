Ученые института Джонса Хопкинса узнали, что паразиты помогают комарам переносить малярию

Балтимор, 23 ноября. Ученые из института Джонса Хопкинса в США выяснили, что паразиты Plasmodium falciparium положительно влияют на организм комаров, распространяющих малярию.

Исследователи провели эксперименты на зараженных паразитом комарах. Они пришли к выводу, что у таких насекомых намного лучше развито обоняние и другие рефлексы. Это, по словам специалистов, позволяет им быстрее находить потенциальную жертву среди млекопитающих, передает Planet Today.

«У инфицированных насекомых физиология имеет особенности более молодых комаров. Инфицированные комары более ориентированы на размножение, у них лучше работает иммунитет, и они в целом лучше адаптируются к меняющимся условиям среды», — отметил один из авторов работы.

Ученые-генетики из крупного африканского концерна разрабатывают насекомых, которые в будущем вытеснят из природной среды обитания комаров — переносчиков малярии.