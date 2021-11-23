Певица Лариса Долина объяснила, почему не выходит замуж за нового возлюбленного

Москва, 23 ноября. Народная артистка России Лариса Долина трижды выходила замуж, и каждый брак певицы неизменно заканчивался крахом. Порвав с последним мужем Ильей Спицыным в 2016 году, звезда некоторое время не заводила новых отношений, после чего снова влюбилась. Артистка рассказала, почему не стремится под венец.

Исполнительница хита «Погода в доме» стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», в ходе которого рассказала о своей личной жизни и творческой деятельности. В какой-то момент беседы Долина разоткровенничалась и сообщила, что вновь чувствует «бабочек в животе».

«Влюблена. Замуж не собираюсь. Не хочу больше», — пояснила певица в разговоре с ведущей шоу Екатериной Гордеевой.

Долина также объяснила, почему все ее бывшие мужья оказывались музыкантами. По словам героини программы, ей было очень удобно с людьми, настроенными на одну волну с ней и понимающими, чего она хочет. Артистка согласилась, что в какой-то степени эти отношения были сродни службе, однако влюбленные в нее мужчины шли на это по доброй воле.

Другой темой выпуска стали сложные отношения Долиной с родителями. Звезда вспомнила историю, приключившуюся с ней в юности.