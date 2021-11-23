Палестинец добился освобождения из израильской тюрьмы после длительной голодовки

Ашкелон, 23 ноября. Палестинский заключенный Кайед Фасфус прервал 131-дневную голодовку после того, как израильские власти постановили освободить его 14 декабря 2021 года.
Фасфус находится под административным арестом, который позволяет полиции задерживать граждан на срок до четырех-шести месяцев без суда и следствия на основании секретных сведений, предоставляемых спецслужбами. Палестинец находится в тюрьме с июля текущего года.
KAYED AL-FASFOUS WILL BE RELEASED IN DECEMBER! He began a hunger strike 131 days ago to protest his detention by Israel without charge or trial.— Jewish Voice for Peace (@jvplive) November 22, 2021
We are overjoyed that he will return to his community and moved by his courage and perseverance in the face of unjust detention. pic.twitter.com/wKUKjgGqIh
Из 4 600 арабских заключенных около 500 содержатся под административным арестом. Вместе с Кайедом голодовку поддерживает еще ряд палестинцев, солидарность с которыми в конце октября выразили десятки жителей Западного Берега.
В ноябре Фасфус, по сообщениям его семьи, пережил клиническую смерть после потери чувствительности в нижней части тела и повышения температуры. Его в срочном порядке госпитализировали в Медицинский центр Барзилай в Ашкелоне на юге Израиля.
Two Palestinians have ended months's long hunger strike, including Kayed al-Fasfous, 34, who went without food for 131 days and lost 40kg in weight. pic.twitter.com/Kiucj2jwDY— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 23, 2021
32-летний мужчина родом из деревни Дура близ Хеврона, самого густонаселенного палестинского района в южной части западного берега Иордана.
Аналогичная судьба постигла и Айяда Хурейми, который 22 ноября прервал 61-дневную голодовку после извещения о собственном освобождении в марте 2022 года.
Оба араба состоят в радикальной исламистской организации «Исламский джихад Палестины», объявившей своей основной задачей вооруженную борьбу против Израиля как государства.