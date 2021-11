Палестинец добился освобождения из израильской тюрьмы после длительной голодовки

Ашкелон, 23 ноября. Палестинский заключенный Кайед Фасфус прервал 131-дневную голодовку после того, как израильские власти постановили освободить его 14 декабря 2021 года.

Фасфус находится под административным арестом, который позволяет полиции задерживать граждан на срок до четырех-шести месяцев без суда и следствия на основании секретных сведений, предоставляемых спецслужбами. Палестинец находится в тюрьме с июля текущего года.

KAYED AL-FASFOUS WILL BE RELEASED IN DECEMBER! He began a hunger strike 131 days ago to protest his detention by Israel without charge or trial.



We are overjoyed that he will return to his community and moved by his courage and perseverance in the face of unjust detention.