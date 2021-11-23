Палестинец добился освобождения из израильской тюрьмы после длительной голодовки

Ашкелон, 23 ноября. Палестинский заключенный Кайед Фасфус прервал 131-дневную голодовку после того, как израильские власти постановили освободить его 14 декабря 2021 года.

Фасфус находится под административным арестом, который позволяет полиции задерживать граждан на срок до четырех-шести месяцев без суда и следствия на основании секретных сведений, предоставляемых спецслужбами. Палестинец находится в тюрьме с июля текущего года.

KAYED AL-FASFOUS WILL BE RELEASED IN DECEMBER! He began a hunger strike 131 days ago to protest his detention by Israel without charge or trial.



We are overjoyed that he will return to his community and moved by his courage and perseverance in the face of unjust detention. pic.twitter.com/wKUKjgGqIh — Jewish Voice for Peace (@jvplive) November 22, 2021

Из 4 600 арабских заключенных около 500 содержатся под административным арестом. Вместе с Кайедом голодовку поддерживает еще ряд палестинцев, солидарность с которыми в конце октября выразили десятки жителей Западного Берега.

В ноябре Фасфус, по сообщениям его семьи, пережил клиническую смерть после потери чувствительности в нижней части тела и повышения температуры. Его в срочном порядке госпитализировали в Медицинский центр Барзилай в Ашкелоне на юге Израиля.

Two Palestinians have ended months's long hunger strike, including Kayed al-Fasfous, 34, who went without food for 131 days and lost 40kg in weight. pic.twitter.com/Kiucj2jwDY — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 23, 2021

32-летний мужчина родом из деревни Дура близ Хеврона, самого густонаселенного палестинского района в южной части западного берега Иордана.

Аналогичная судьба постигла и Айяда Хурейми, который 22 ноября прервал 61-дневную голодовку после извещения о собственном освобождении в марте 2022 года.

Оба араба состоят в радикальной исламистской организации «Исламский джихад Палестины», объявившей своей основной задачей вооруженную борьбу против Израиля как государства.