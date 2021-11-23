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Палестинец добился освобождения из израильской тюрьмы после длительной голодовки

Весь мир
Палестинец добился освобождения из израильской тюрьмы после длительной голодовки
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Ашкелон, 23 ноября. Палестинский заключенный Кайед Фасфус прервал 131-дневную голодовку после того, как израильские власти постановили освободить его 14 декабря 2021 года.

Фасфус находится под административным арестом, который позволяет полиции задерживать граждан на срок до четырех-шести месяцев без суда и следствия на основании секретных сведений, предоставляемых спецслужбами. Палестинец находится в тюрьме с июля текущего года.

Из 4 600 арабских заключенных около 500 содержатся под административным арестом. Вместе с Кайедом голодовку поддерживает еще ряд палестинцев, солидарность с которыми в конце октября выразили десятки жителей Западного Берега.

В ноябре Фасфус, по сообщениям его семьи, пережил клиническую смерть после потери чувствительности в нижней части тела и повышения температуры. Его в срочном порядке госпитализировали в Медицинский центр Барзилай в Ашкелоне на юге Израиля.

32-летний мужчина родом из деревни Дура близ Хеврона, самого густонаселенного палестинского района в южной части западного берега Иордана.

Аналогичная судьба постигла и Айяда Хурейми, который 22 ноября прервал 61-дневную голодовку после извещения о собственном освобождении в марте 2022 года.

Оба араба состоят в радикальной исламистской организации «Исламский джихад Палестины», объявившей своей основной задачей вооруженную борьбу против Израиля как государства.

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