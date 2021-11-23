Российский экспорт может стать углеродно-нейтральным на 90%

Москва, 23 ноября. Поставки отечественных товаров за рубеж обладают потенциалом становления углеродно-нейтральными, отметил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун во время выступления на международном форуме в РСПП. Его слова передает ТАСС.

Экспорт продукции из России, включая нефть и природный газ, на промежутке в три десятилетия может практически полностью лишиться углеродного следа и сохранить за государством статус главного поставщика, уверен председатель комитета по развитию пенсионных систем и социальному страхованию РСПП.

«Мы проработали несколько сценариев развития экономики на ближайшие 15-30 лет. Мы, например, понимаем, что Россия может поставлять от 20% до 90% экспортной продукции, в первую очередь нефти и нефтепродуктов, газа и даже угля, с полностью или частично очищенным углеродным следом», — подчеркивает Федун, по совместительству зампредседателя комитета по климатической политике и углеродному регулированию союза.

Вместе с этим, Российская Федерация имеет огромный потенциал с точки зрения лесов, чтобы поглощать CO2. Вице-президент «Лукойла» также отмечает, что работа двигателя внутреннего сгорания на очищенном сырье является более экологичной в сравнении с использованием, например, электрокаров Tesla, потому что во время утилизации аккумуляторных батарей выделяется большое количество углекислого газа.

Как считает Леонид Федун, Москве необходимо сфокусироваться на создании традиционной продукции вместо того, чтобы пытаться наладить производство водорода.

Уровень поглощающей способности отечественных лесов может возрасти с 0,6 млрд до 1,8 или 2,2 млрд тонн углекислого газа в год при осуществлении ряда реформ, уверены аналитики консалтинговой компании Boston Consulting Group.