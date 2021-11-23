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Корабль ВМФ РФ «Азов» впервые в новейшей истории получит кормовой Георгиевский флаг

Армия
Корабль ВМФ РФ «Азов» впервые в новейшей истории получит кормовой Георгиевский флаг
most.life  /  Инфоцентр «Крымский мост».

Севастополь, 23 ноября. БДК «Азов» Черноморского флота РФ станет первым в новейшей истории кораблем, который получит кормовой Георгиевский флаг.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что «Азов» получит флаг в соответствии с указом российского президента Владимира Путина «О Военно-морском флаге Российской Федерации». Это будет сделано в память о выдающихся подвигах одноименного линейного корабля постройки 1826 года в ходе Наваринского сражения.

«В настоящее время в составе ЧФ находится большой десантный корабль "Азов", который впервые в новейшей истории Черноморского флота обретет кормовой Георгиевский флаг», — сказано в релизе.

Отмечается, что торжественная церемония освящения, вручения экипажу и поднятия флага состоится в Севастополе. В мероприятии примут участие представители командования ВМФ РФ, а также ветераны из состава экипажа большого десантного корабля «Азов» и приглашенные гости.

Ранее сообщалось, что некоторые флаги кораблей Военно-морского флота РФ будут изменены. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает RT.

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вмф рф черноморский флот георгиевский флаг
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