Актер Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем из-за избытка секса

Вашингтон, 23 ноября. Бурная половая жизнь в подростковом возрасте довела американского актера Уилла Смита до проблем со здоровьем. Об этом он написал в своей книге мемуаров, отрывки из которой опубликовало издание The Independent.

Смит в 16 лет расстался со своей возлюбленной, с которой у него были первые отношения. Актер признался, что после разрыва у него начался период «безудержной половой жизни».

«Мне была нужна помощь, но ведь не существует таблетки от горя. Я прибегал к гомеопатическим средствам и безудержному сексу. Я спал со столькими женщинами, что у меня развилась психосоматическая реакция на оргазм, которая выражалась в приступах тошноты и даже рвоты», — отметил актер.

Ранее Смит признался, что для старта своей актерской карьеры взял в долг 10 тысяч долларов у знакомого наркоторговца. Он назвал такую идею безумной, но его план не провалился, и он получил роль в сериале «Принц из Беверли-Хиллз».