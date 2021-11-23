Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 19:37
19:34
Общество
Петербуржцев предупредили о мокром снеге с ветром 24 ноября
19:33
Происшествия
В Сочи правоохранители вернули пропавшую девочку родителям
19:33
Шоу-бизнес
«Главное не деньги, а честь»: певец Лоза объяснил, почему судится с Первым каналом
19:32
Политика
Польский экс-сенатор Пенк нашел для Варшавы способ «запугать» Россию
19:30
Видео
Петербургская компания разработала устройство для бесконтактной проверки QR-кодов
19:25
Политика
Генерал СБУ Вовк: даже через десятилетия украинская армия не станет сильнее российских ВС
19:24
Политика
Читатели Le Figaro сочли беспочвенными нападки главы МИД Франции на Россию
19:20
Общество
Глава Дагестана Меликов поручил разобраться со 160 домами на землях колонии
19:19
Общество
Заразившаяся COVID-19 депутат от КПРФ Алимова вместо самоизоляции пошла в аптеку
19:19
Наука
Специалисты NASA заявили об отсутствии угроз Земле со стороны астероидов
Все новости

Актер Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем из-за избытка секса

Шоу-бизнес
Актер Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем из-за избытка секса
flickr.com  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 23 ноября. Бурная половая жизнь в подростковом возрасте довела американского актера Уилла Смита до проблем со здоровьем. Об этом он написал в своей книге мемуаров, отрывки из которой опубликовало издание The Independent.

Смит в 16 лет расстался со своей возлюбленной, с которой у него были первые отношения. Актер признался, что после разрыва у него начался период «безудержной половой жизни».

«Мне была нужна помощь, но ведь не существует таблетки от горя. Я прибегал к гомеопатическим средствам и безудержному сексу. Я спал со столькими женщинами, что у меня развилась психосоматическая реакция на оргазм, которая выражалась в приступах тошноты и даже рвоты», — отметил актер.

Ранее Смит признался, что для старта своей актерской карьеры взял в долг 10 тысяч долларов у знакомого наркоторговца. Он назвал такую идею безумной, но его план не провалился, и он получил роль в сериале «Принц из Беверли-Хиллз».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем из-за избытка секса
актер здоровье секс уилл смитт
Комментировать