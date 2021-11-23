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Минфин США ввел ограничения в отношении организации Transadria и судна Marlin

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 19:16
Экономика
Минфин США ввел ограничения в отношении организации Transadria и судна Marlin
wikipedia.org  /  Alex Hanson / CC BY 2.0

Вашингтон, 23 ноября. Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, связанных с российским проектом «Северный поток — 2». Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Ограничения в отношении причастных к «СП-2» компании и ее судна вступили в силу 23 ноября. Согласно данным издания Bloomberg, американские власти расценивают Transadria Ltd. как подставную российскую компанию, зарегистрированную на Кипре.

«К Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — говорится в пресс-релизе администрации США.

Власти США при принятии решения руководствовались законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

«Северный поток — 2» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

Трудности с запуском «Северного потока — 2» играют на руку только России. Такую точку зрения высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

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