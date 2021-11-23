Адвокат Марсьяль рассказал главе ФБР о судебных ошибках Франции в деле против Боднарчук

Санкт-Петербург, 23 ноября. Французский адвокат Эдуард Марсьяль, отстаивающий права незаконно осужденной русскоговорящей Софии Боднарчук, рассказал о судебных ошибках в деле против девушки.

В интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада адвокат сообщил, что в судебном процессе по делу Боднарчук существуют ошибки в расследовании, из-за которых выводы следствия о причастности девушки к преступлению были сделаны слишком быстро. По словам Марсьяля, он не присутствовал при самом расследовании и на допросах, которые проводились следственными судьями.

«Однако, когда мы читаем все акты процедуры, мы осознаем нечто очевидное — с того момента, как обвинили Софию, это обвинение повлияло на сознание каждого по простой причине: как можно представить что (ее супруг Кевин Руксель. — Прим. ред.) сын совершит отцеубийство, двойное убийство родителей? И все создают вымысел, фантазию, о блондинке с Востока, которую некоторые называют "проституткой", пришедшей с Востока, чтобы взять и захватить состояние несчастного мужчины, за которого она собирается выйти замуж», — подчеркнул адвокат.

Тэрада поинтересовалась, почему присяжные в мотивационном листе приняли лишь последнее измененное заявление брата Кевина Яна Рукселя, которое инкриминирует Боднарчук. По ее словам, присяжные также приняли во внимание факт, что «Ян пытался обезоружить» Кевина. Возникает вопрос, почему генпрокурор, председатель суда и присяжные отвергли выводы экспертов в области генетики, экспертов по баллистике, почему суд и присяжные закрыли глаза на изменение версии ближайшего родственника Кевина в отношении того, что он пытался обезоружить своего брата, в то время как сам говорил обратное.

«Означает ли это, что слова Кевина Рукселя более ценны в их глазах, чем слова их экспертов?» — уточнила глава ФБР.

Фонд Борьбы с Репрессиями /

По словам адвоката, то, что написано, не соответствует действительности. Он отметил, что у стороны защиты было заключение эксперта, в котором заявлялось, что ситуация с оружием, обсуждавшаяся в суде, никогда не существовала и не подтверждалась каким-либо объективным, баллистическим и генетическим анализом.

«Эта фраза была взята со слов Яна. Эта версия, данная Яном, была, очевидно, одобрена Кевином. Он был у него на крючке. Я скажу, что я не понимаю, почему эта версия попала в мотивационный лист. Ян всегда говорил: "Я не пытался обезоружить брата". Это же было написано в протоколе. Сначала эта фраза часто повторялась, а затем получилось так, будто ее никогда не было. И вот я вижу это в мотивационным листе, что меня злит. Несомненно, присяжные ошиблись в фактах. И это раздражает, и когда адвокаты защиты узнали, они были разочарованы, они говорили себе, что пропустили что-то важное, что это означает, что они не уделили достаточно внимания», — заключил Марсьяль.

Ранее правозащитники ФБР смогли привлечь внимание французских чиновников к проблеме осужденной Боднарчук. Один из лучших адвокатов отстаивал ее интересы в суде, но прокуроры, расследовавшие дело, проигнорировали серьезные недочеты следствия и полное отсутствие доказательств.