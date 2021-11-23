Ушедший в отставку премьер Кувейта вновь назначен на должность главы правительства

Эль-Кувейт, 23 ноября. Ранее ушедший в отставку премьер-министр Кувейта Сабах аль-Халид ас-Сабах был вновь назначен главой правительства, сообщили государственные СМИ эмирата. Теперь политику поручено сформировать новый кабинет министров, который станет уже третьим за этот год.

Сабах аль-Халид был переназначен на свою должность распоряжением эмира, изданным наследным принцем шейхом Машалем аль-Ахмедом ас-Сабахом.

Kuwait's Prime Minister Sheikh Sabah al-Khalid has been reappointed prime minister by an Emiri order issued by Crown Prince Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah.https://t.co/SLFaEU0bEw — The New Arab (@The_NewArab) November 23, 2021

Эмир Катара Наваф Аль-Ахмед Ас-Сабах на прошлой неделе временно передал наследному принцу некоторые из своих основных конституционных полномочий, включая назначение премьер-министра и приведение к присяге в кабинете министров.

Перед этим, 14 ноября, глава государства принял отставку правительства в рамках мер, направленных на выход из многомесячного тупика между правительством и оппозиционными депутатами. Он также объявил амнистию, помиловав политических диссидентов.

Kuwait's Emir Sheikh Nawaf al Ahmed al Sabah accepted resignation of government, state news agency KUNA reports pic.twitter.com/RJogglEl56 — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 14, 2021

Политические партии в эмирате запрещены, однако национальное собрание может принимать или отклонять законопроекты, выносить вотум недоверия министрам и допрашивать их.

Так, несколько оппозиционных депутатов хотели допросить Сабаха аль-Халида по ряду вопросов, включая борьбу с пандемией коронавируса и коррупцией, но в марте политик получил иммунитет от подобных разбирательств до конца 2022 года.

Из-за существующих разногласий между правительством и парламентом власти уже долгое время не могут реализовать ряд стратегических инициатив, касающихся бюджета страны, в том числе закон о государственном долге, позволяющий правительству делать займы до 20 млрд динаров (около 65,4 млрд долларов) в течение 30 лет

#Kuwait's government resigns.



▪️Kuwait's government on Monday submitted its resignation to the Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, who has final say on the matter.

▪️Decision came as opposition lawmakers sought to question the PM and other ministers on various issues. pic.twitter.com/sa0izPf3Rm — EHA News (@eha_news) November 8, 2021

Финансовая ситуация в эмирате, согласно прогнозам, должна улучшиться в этом году благодаря более высоким ценам на нефть. В 2020/21 финансовом году экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привел к дефициту бюджета в размере 15,4% ВВП.