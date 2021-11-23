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Ушедший в отставку премьер Кувейта вновь назначен на должность главы правительства

Весь мир
Ушедший в отставку премьер Кувейта вновь назначен на должность главы правительства
Global Look Press  /  Xinhua

Эль-Кувейт, 23 ноября. Ранее ушедший в отставку премьер-министр Кувейта Сабах аль-Халид ас-Сабах был вновь назначен главой правительства, сообщили государственные СМИ эмирата. Теперь политику поручено сформировать новый кабинет министров, который станет уже третьим за этот год.

Сабах аль-Халид был переназначен на свою должность распоряжением эмира, изданным наследным принцем шейхом Машалем аль-Ахмедом ас-Сабахом

Эмир Катара Наваф Аль-Ахмед Ас-Сабах на прошлой неделе временно передал наследному принцу некоторые из своих основных конституционных полномочий, включая назначение премьер-министра и приведение к присяге в кабинете министров.

Перед этим, 14 ноября, глава государства принял отставку правительства в рамках мер, направленных на выход из многомесячного тупика между правительством и оппозиционными депутатами. Он также объявил амнистию, помиловав политических диссидентов.

Политические партии в эмирате запрещены, однако национальное собрание может принимать или отклонять законопроекты, выносить вотум недоверия министрам и допрашивать их.

Так, несколько оппозиционных депутатов хотели допросить Сабаха аль-Халида по ряду вопросов, включая борьбу с пандемией коронавируса и коррупцией, но в марте политик получил иммунитет от подобных разбирательств до конца 2022 года.

Из-за существующих разногласий между правительством и парламентом власти уже долгое время не могут реализовать ряд стратегических инициатив, касающихся бюджета страны, в том числе закон о государственном долге, позволяющий правительству делать займы до 20 млрд динаров (около 65,4 млрд долларов) в течение 30 лет

Финансовая ситуация в эмирате, согласно прогнозам, должна улучшиться в этом году благодаря более высоким ценам на нефть. В 2020/21 финансовом году экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привел к дефициту бюджета в размере 15,4% ВВП.

 

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