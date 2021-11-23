Путин подписал указ о назначении дипломата Бердникова послом России в Либерии

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин подписал особый указ о назначении дипломата Сергея Бердникова послом в Республике Либерия.

Текст указа опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Бердникова Сергея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Либерия по совместительству», — говорится в документе.

Стоит отметить, что Либерии до сих пор нет российского посольства. Страну представляет посол РФ в Гане, которым также является Бердников с мая текущего года.

Ранее Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Соответствующий указ был подписан 13 октября.