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Путин подписал указ о назначении дипломата Бердникова послом России в Либерии

Политика
Путин подписал указ о назначении дипломата Бердникова послом России в Либерии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин подписал особый указ о назначении дипломата Сергея Бердникова послом в Республике Либерия.

Текст указа опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Бердникова Сергея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Либерия по совместительству», — говорится в документе.

Стоит отметить, что Либерии до сих пор нет российского посольства. Страну представляет посол РФ в Гане, которым также является Бердников с мая текущего года.

Ранее Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Соответствующий указ был подписан 13 октября.

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путин бердников либерия
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