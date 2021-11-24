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«ФАН повсюду»: почему в Белом доме недовольны оправданием Кайла Риттенхауса

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 17:12
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему в Белом доме недовольны оправданием Кайла Риттенхауса
Global Look Press  /  Mark Hoffman-POOL / Antioch Police Department

Американский штат Висконсин отметился в ноябре двумя резонансными событиями. 19-го числа в городе Кеноша присяжные оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. Молодой человек во время погромов 2020 года в рамках самообороны застрелил двух BLM-активистов, занимавшихся мародерством.

Позднее, 21 ноября, в городе Уокешо чернокожий рэп-исполнитель и BLM-активист Даррел Брукс совершил наезд на участников рождественского парада. В результате инцидента, по меньшей мере 40 человек получили ранения, а пятеро — погибли. 

Как «карьерный преступник» Брукс оказался на свободе? Почему в Белом доме недовольны оправдательным приговором Риттенхаусу и есть ли связь между этими двумя событиями? Обо всем этом в подкасте «ФАН повсюду» беседуем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

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В выпуске:

Что известно о Дарреле Бруксе — обвиняемом в наезде на парад в Висконсине.

Почему за два дня до трагедии прокурор освободил Брукса под залог?

Дело Кайла Риттенхауса.

Есть ли связь между преступлением Брукса и оправданием Риттенхауса?

Почему падает рейтинг CNN?

Как отреагировали на оправдательный приговор Риттенхаусу в Белом доме?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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