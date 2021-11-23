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Тимошенко объяснила, что спасет Украину от кризиса

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 18:19
Экономика
Тимошенко объяснила, что спасет Украину от кризиса
ba.org.ua  /  Пресс-центр партии «Батькивщина»

Киев, 23 ноября. Киев находится в бедственном положении, так как в стране наблюдается дефицит угля и природного газа, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее слова передает РИА Новости.

Порядка 2,5 млн тонн угольного топлива и 3 млрд кубических метров голубого топлива не хватает Украине, чтобы уберечься от последствий энергетического кризиса, уверена Юлия Тимошенко.

По оценкам политика, на складах национальных теплоэлектростанций имеется всего 350 тыс. тонн угля, чего достаточно для удовлетворения внутренних потребностей страны только до III декады декабря.

Украинский энергокризис спровоцирован местными чиновниками, которые не смогли в нужный момент обеспечить государство необходимым объемом энергоносителей, ранее заявляла бывший премьер.

«Мы рекомендуем всем общинам, где есть принадлежащие им генерирующие компании, загрузить резервные мощности резервным топливом. Это еще один элемент, который поможет смягчить удар. Кроме того, местные органы власти сейчас должны вычислить критические точки, такие как опорные больницы, особенно по лечению коронавируса, другие важные объекты, и подумать о локальных системах кризисного обеспечения электроэнергией, ставить дизель-генераторы и так далее», — перечисляет рекомендации Тимошенко.

Вместе с этим, уверена экс-председатель правительства, нынешние власти обязаны передать «Нафтогазу» деньги на покупку 3 млрд «кубов» газа у частных компаний, которые хранят топливо в ПХГ Украины. Помимо этого, Тимошенко выступает за создание спецкомиссии из бывших министров энергетики и объявление режима ЧП.

Правительство Украины может инициировать закупки энергоресурсов по альтернативным направлениям, чтобы добиться накопления достаточных резервов, полагают эксперты международного ценового агентства Argus Media.

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украина тимошенко батькивщина уголь тэс природный газ энергокризис
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