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Подлодка «Великий Новгород» провела учения по постановке мин в Черном море

Армия
Подлодка «Великий Новгород» провела учения по постановке мин в Черном море
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Севастополь, 23 ноября. Подлодка «Великий Новгород» и тральщик Черноморского флота РФ выполнили задачи по постановке и обнаружению минных заграждений в ходе учений в акватории Черного моря.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что поиск, обнаружение и уничтожение установленных на глубине взрывных устройств провел корабль специального назначения – тральщик «Ковровец». По словам командования, моряки успешно справились с поставленными задачами, передает RT.

«Экипаж подводной лодки, используя скрытность как основное преимущество против надводного корабля, осуществил постановку мин на предполагаемом маршруте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что постановка минных заграждений является обязательным элементом цикла боевой подготовки экипажей российских подводных лодок. Выполнение задач оценивается исходя из временных нормативов и требований к точности постановки минного поля.

Ранее сообщалось, что подлодки Северного флота РФ провели двусторонние учения с выполнением практических стрельб. В маневрах были задействованы атомный подводный крейсер стратегического назначения и многоцелевая АПЛ.

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учения черное море черноморский флот тральщик
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