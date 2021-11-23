«Оренбург» хочет арендовать 19-летнего защитника «Зенита»

Оренбург, 23 ноября. Руководство футбольного клуба «Оренбург» ведет переговоры с петербургским «Зенитом» об аренде защитника Данилы Хотулева.

Как сообщил «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, оренбургский клуб всерьез заинтересован в аренде 19-летнего футболиста.

Хотулев попадал в заявку основы сине-бело-голубых на 15 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). В игре 13-го тура чемпионата страны с московским «Динамо» защитник вышел на замену на 90-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может подписать 19-летнего полузащитника «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Кристиана Медину. Сине-бело-голубые были готовы заплатить за футболиста 6,5 миллиона евро, но аргентинский клуб отклонил предложение, поскольку рассчитывает заработать на трансфере в два раза больше.