Кафе в Ялте показало реальный способ, как не конфликтовать с посетителями без QR-кодов

Администратор одного из популярных ресторанов в Симферополе Артур Степанов в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал, как сегодня обстоит ситуация в крымском ресторанном бизнесе из-за введения QR-кодов. Также он прокомментировал сделанную его коллегами необычную пояснительную записку для посетителей заведения.

После ужесточения антиковидных мер в регионе и введения обязательных QR-кодов для посещения общественных мест рестораторы Крыма и Севастополя пожаловались на резкое снижение выручки вплоть до 90% в будние дни. Это привело к тому, что некоторым заведениям пришлось закрыться до «лучших времен», другие же сократили персонал в среднем на 30–50% и организовали работу навынос.

«За последние две недели людей стало заметно больше, как и заказов. Конечно, в выходные дни всегда больше людей, я бы даже сказал, что мы практически вернулись к доковидным показателям, но в будние дни мы все равно еще сильно проседаем — выручка в эти дни сейчас пока не превышает даже 50% от той, что была до введения QR-кодов. Я думаю, что ситуация должна более-менее стабилизироваться до начала новогодних праздников, потому что к тому времени уже большинство обзаведутся QR-кодами», — сказал собеседник ФАН.

Pr Scr vk.com / ПОДСЛУШАНО ЯЛТА

Кроме того, Степанов рассказал, что думает о необычной пояснительной записке, которая была обнаружена пользователями Сети на дверях одного из кафе Ялты — курортной столицы Крыма.

«Оригинально, такое я больше нигде не видел. Сейчас люди уже более осознано подходят к походу в кафе и рестораны, но когда коды только ввели, 25 октября, то происходила, мягко говоря, вакханалия. Дело в том, что тогда всем людям приходилось объяснять новые правила посещения, часто доходило до ругани, криков, скандалов, то есть приятного в этом было мало. К сожалению, сегодня приходится продолжать объяснять людям то, что и так уже давно должно быть всем известно. У нас тоже размещены при входе правила посещение объектов общепита, где написано все, что нужно знать потенциальному клиенту. У нас тоже бывают такие посетители, которым «только спросить», как мы их называем, потому что у них нет разрешительных документов, да и оставлять в залог сумму примерного штрафа — 300 тысяч рублей — они отказываются», — заявил администратор ресторана.

Вместе с тем Артур Степанов добавил, что практически со всеми туристами из Москвы или Санкт-Петербурга нет никаких проблем, потому что у них есть с собой все необходимые документы для посещения ресторана.

Напомним, ранее винодел Кира Ефимова указала на проблемы сельского туризма в Крыму и Севастополе. Она обратила внимание, что некоторые пункты законов, которые пересекаются между собой, друг другу, по сути, противоречат.