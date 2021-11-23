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Ведущий Норкин порадовал зрителей новым анекдотом об американском туристе и психбольнице

Общество
Ведущий Норкин порадовал зрителей новым анекдотом об американском туристе и психбольнице
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 ноября. Телеведущий Андрей Норкин рассказал гостям и зрителям передачи «Места встречи» свежую шутку. На этот раз журналист порадовал поклонников байкой о туристе из США и психбольнице в Великобритании.

Остроты стали своеобразной изюминкой Норкина как ведущего. Он блистает чувством юмора каждый выпуск передачи, рассказывая шутки на злободневные темы.

На этот раз гости и эксперты обсуждали отношения России и Соединенных Штатов. Участники дискуссии попытались выяснить, сможет ли наладиться диалог двух государств в ближайшее время. Мнения в студии разделились. Часть присутствующих сделала вывод, что контакты останутся прохладными, а другая предложила подождать улучшений. В заключение Норкин рассказал анекдот. Его шутка о поездке американца в английскую психбольницу довела зрителей до слез.

Ведущий Норкин порадовал зрителей новым анекдотом об американском туристе и психбольнице
ФБА «Экономика сегодня» /

«Приезжает один американский турист в Англию на экскурсию. Местный гид-англичанин ведет ему экскурсию. Через какое-то время американец говорит: "Почему у вас дома такие низкие? Вот у нас это здание было в десять раз выше". Англичанин ему отвечает: "Совершенно согласен с вами, сэр, это же психиатрическая больница"», — порадовал зрителей ведущий.

Ранее журналист повеселил зрителей шуткой о российской сборной по футболу. Норкин рассказал анекдот, где спортивные комментаторы сравнили игру спортсменов с футбольными навыками писателя Федора Достоевского.

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