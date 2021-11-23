Сценарист Кивинов объяснил, почему продюсеры стараются избегать тему пандемии в кино

Санкт-Петербург, 23 ноября. Российский писатель, драматург и сценарист Андрей Кивинов во время пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» рассказал, будет ли тема пандемии коронавируса нового типа увековечена в художественных фильмах.

По словам автора сценария телесериала «Убойная сила», продюсеры стараются не обращать внимания на тему пандемии, потому что коронавирус пройдет, а сериал останется. Он отметил, что большинство отечественных сериалов происходят в выдуманном мире. Он рассказал один интересный случай из своей кинокарьеры.

«У меня был такой забавный случай, в сценарии была написана фраза, когда герой другому возвращает деньги в валюте, попросили убрать фразу «по курсу». Зритель знает, какой курс, он смотрит телевизор, чтобы расслабиться, не надо напоминать, какой курс. В сериалах старательно избегают этой обыденности. Нельзя предугадать и ответить на этот вопрос четко - будет не будет. Есть жанр, сложно сказать», — заявил Кивинов.

Кивинов является обладателем пяти премий ТЭФИ в номинации «Лучший российский сериал». По его повестям писался сценарий первого сезона культового сериала на отечественном телевидении «Улицы разбитых фонарей».