Киев активизировал антироссийскую кампанию, а Донбасс инспектировал военный атташе США

В Донбассе продолжается рост количества нарушений, а линию соприкосновения посетили военный атташе США и голливудская звезда. На этом фоне Киев активизировал информационную кампанию по обвинению России в подготовке к агрессии, одновременно с этим начал «клянчить» помощь у Запада — в целом такая политика приносит свои плоды. В это время на Украине назревает энергетический кризис, ради преодоления которого были разрешены поставки электроэнергии из Белоруссии.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе продолжило свое движение вверх и выросло в 1,3 раза (3 843 обстрелов против 3 118). Наибольшие опасения вызывает рост калибра применяемого вооружения, что ведет к активизации артиллерийских дуэлей и дальнейшему ухудшению ситуации.

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте стабильно сложная ситуация сохраняется в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска), Попасной (66 км западнее Луганская), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, которые прошли подготовку под руководством иностранных инструкторов.

Эпизодические обстрелы совершаются и в районах Сокольников (38 км северо-западнее Луганска) и станицы Луганской (15 км северо-западнее Луганска). При этом львиная доля обстрелов происходит в полосе 24-й львовской механизированной бригады, где украинские силовики уже не стесняются наносить удары на глубину до 10-15 км от линии соприкосновения. Народная милиция ЛНР им отвечает, нанося удары примерно на такую же глубину.

Также украинской стороной заявлено о гибели в результате стрелкового обстрела снайпера отдельного центра специальных операций «Север» ССО старшего солдата Уберта Мрачковского. Если учесть, что такие специалисты работают парами, то гибель украинского военного была результатом контрснайперской борьбы со стороны народной милиции ЛНР и погиб именно стрелок пары. При этом выполняли украинцы боевое задание на переднем краю вблизи находящегося в полуокружении поселка Желобок. Вполне вероятно, что итогом его должна была быть деморализация защитников Донбасса и последующее их вытеснение из поселка силами 57-й мотопехотной бригады для объявления очередной «перемоги».

На этом фоне украинское командование провело тренировку по переброске общевойскового резерва оперативно-тактической группировки «Север» в составе танкового батальона 57-й мотопехотной бригады и подразделений ПВО к границе с Россией в Луганской области.

Форсирование реки Айдар обеспечивал понтонно-мостовой взвод, прохождение — мобильный отряд разграждения, а легендой предусматривалось отражение наступления батальонной тактической группы, по всей видимости, с российской территории.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

На центральном участке фронта сложная обстановка была в пригородах Донецка и Горловки. Существенно осложнилась ситуация напротив Дебальцево (45 км северо-восточнее Донецка), где расположены позиции 30-й механизированной бригады. Здесь также увеличилась глубина огневого воздействия со стороны ВСУ, что говорит о применении артиллерии калибра 122-мм или 152-мм. Это подтверждает и вывод артиллерийских подразделений, подчиненных командованию группировки «Север» ближе к линии соприкосновения.

В течение недели наблюдатели ОБСЕ всего примерно в 10 км от линии фронта нашли огневой взвод 26-й артиллерийской бригады в составе трех 152-мм САУ «Гиацинт-С». При этом дальность стрельбы таких установок составляет порядка 30 км, что позволяет, никуда не выезжая, вести огонь по Первомайску, Стаханову, Брянке и Дебальцеву.

Федеральное агентство новостей /

По данным украинской стороны, из-за регулярного огневого воздействия прифронтовой поселок Невельское (12 км северо-западнее Донецка) покинули практически все жители — 40 из 45 человек.

Из поселка Невельское после серии обстрелов выехали почти все жители https://t.co/9OT6AzahO4 — Donbass.Ua (@wwwdonbassua) November 22, 2021

На южном участке сложная ситуация остается в районах Докучаевска (28 км юго-западнее Донецка), Петровского (38 км юго-западнее Донецка) и Гранитного (60 км южнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

В течение недели именно южный участок фронта посетили два иностранца. Первым 18 ноября там побывал американский кинорежиссер и актер Шон Пенн, который планирует снимать документальный фильм о ситуации на Украине и ее юго-востоке. В картине, естественно, будет рассказана версия Киева, в которой не говорится о гражданском противостоянии, а основным виновником и инициатором представляется Россия. Участие в съемках голливудской звезды позволит фильму с явно антироссийским содержанием выйти на международный рынок, получить широкое распространение и, вероятно, завоевать пару-тройку «Оскаров».

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Генеральный штаб ВСУ

19 ноября неподалеку от линии соприкосновения побывала делегация посольства США на Украине во главе с атташе сухопутных войск — полковником Брендоном Пресли. Визит этот, скорее, был призван проверить наличие и комплектность ранее поставленной военной помощи со стороны США. Однако Киев, как всегда, использовал его и в рамках антироссийской информационной кампании, доложив американскому полковнику о всех действиях со стороны защитников Донбасса, которых украинская сторона не разделяет с ВС РФ. Украинцы скромно умолчали о своих многочисленных нарушениях Минских соглашений.

Естественно, по итогам визита будет составлен отчет, который попадет как в Пентагон, так и в Госдепартамент для последующего учета в работе высшим руководством США. Примечательно, что ранее атташе СВ при посольстве США побывал в Харькове, где посетил расположение прикрывающего город 302-го зенитно-ракетного полка. Пока на вооружении подразделения стоят старенькие зенитно-ракетные системы С-300П, однако на фоне просьб Киева о поставках ЗРК Patriot последние вполне могут пополнить номенклатуру ВВТ формирования уже в ближайшие 1-2 года. Способствовать ускорению принятия решения в США будут как раз текущие разговоры о якобы подготовке России к наступлению на Украину.

Разговоры о войне

Тема подготовки к «войне» активно подогревается со стороны Киева, где на прошлой неделе начальник главного управления разведки генерал Кирилл Буданов ВСУ дал интервью Military Times — изданию, котирующемуся среди высоких военных чинов США и стран-членов НАТО. В нем он прямо обвинил Москву в подготовке к войне, которая якобы намечена на конец января или начало февраля.

Грядущее "вторжение России в Украину" анонсируется западными СМИ и украинской разведкой уже практически в ежедневном режиме. Как премьера какого-то блокбастера.



Сегодня на эту тему вновь высказался глава ГУР Кирилл Буданов.



По его словам,... https://t.co/K6CY8YqQaR pic.twitter.com/3uYxzgWKOa — УкрОП (@ukr0p007) November 21, 2021

«Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Белоруссию. Атака будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого было убито около 14 000 украинцев», — заявил Буданов.

Также украинский генерал обвинил Россию в якобы дестабилизации внутренней ситуации на Украине.

Чуть ранее украинский министр обороны Алексей Резников дал интервью американской газете The Washington Post, где заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин «находится в переломном моменте, решая, идти ли через украинскую границу и сжечь мосты, или он все еще торгуется и пытается найти что-то интересное для себя», а передвижения техники у границ Украины являются проверкой «единства» НАТО, Европы и США.

Резников и Остин в США обсудили вопрос противодействия России https://t.co/8VwAoF4V4E pic.twitter.com/s7I1u7PQmU — Диалог.UA (@Dialog_UA) November 19, 2021

Здесь примечательно, что интервью Резников дал в рамках поездки в США, где встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудил помощь со стороны Вашингтона на фоне «грядущей агрессии». Произошло это практически через неделю после публикации заявлений главы Офиса президента Украины по вопросам обороны и безопасности изданию Military Times, в котором тот обвинил Москву к подготовке к вторжению.

На тот момент официальные лица Министерства обороны США уходили от ответа на все вопросы по данному поводу, а значит, позиция Вашингтона начинает меняться, и в январе-феврале Украине следует ждать новых «подарков» от Пентагона или даже развертывания ограниченного контингента в виде базы. В последнем случае немного под другим углом видится и прошедший 17 ноября визит атташе СВ США в Харьковский зенитный ракетный полк ВСУ.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

При этом не стоит недооценивать развернутую со стороны Украины кампанию, ведь на принятие решений на Западе очень сильно влияет общественное мнение. Именно поэтому информация, распространяемая украинским руководством на ресурсах, известных как среди простого населения, так и среди политиков, бизнесменов и военных, будет иметь эффект.

Визит британской делегации на Украину

На фоне муссирования темы о якобы подготовке РФ к войне 16 ноября Киев посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским. Обсуждали они выполнение заключенного договора о военно-техническом сотрудничестве, на выполнение которого Великобританией «великодушно» выделен кредит на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов (около 2,3 млрд долларов США). Также вероятно, что стороны коснулись возможной помощи Лондона в случае обострения ситуации на Украине.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В пользу последнего говорит тот факт, что визит главы британского оборонного ведомства состоялся буквально через три дня после публикации информации о создании в вооруженных силах Великобритании оперативной группы, которую в случае обострения ситуации в течение нескольких часов планируется развернуть на территории Украины. В ее состав выделено около 200 военнослужащих SAS (Особой воздушной службы — подразделение специального назначения), Специального разведывательного полка, медиков, инженеров и связистов, а также батальонной группы 16-ой воздушно-штурмовой бригады (до 400 человек).

Естественно, что решение о формировании оперативной группы принималось на совещании британского правительства, где, по всей видимости, рассматривался вопрос дальнейших действий на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией, а также напряженности на Украине. Вполне возможно, что выработанные предложения британский министр обороны и довел до украинского руководства.

Использование миграционного кризиса Украиной

На фоне миграционного кризиса на границе Польши с Белоруссией глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о возможной эскалации и на украино-белорусской границе. Под этим предлогом дополнительно к Государственной пограничной службе были приписаны подразделения национальной гвардии, которые также приступили к патрулированию. Всего к охране границы планировалось дополнительно привлечь около 8,5 тысячи нацгвардейцев.

При этом необходимо отметить, что информационная кампания, развернутая на этом фоне Киевом, ведется в одном русле с Польшей и Литвой — членами «Люблинского треугольника». В ней мигрантов, естественно, подвозят «белорусские спецслужбы», а главным организатором этой акции будто бы является Россия, которая таким образом пытается «ослабить Европу».

При этом нагнетание истерии довольно выгодно Киеву, ведь это позволит получить дополнительное финансирование и другие пряники. К примеру, муссирование несуществующей на границе с Украиной проблемы с мигрантами с высокой долей вероятности позволит выбить у ЕС деньги на обустройство границы. Имеется и европейская программа, в рамках которой это возможно — «Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами на Украине». И разговоры о помощи со стороны Европы уже активно ведутся.

Украина укрепляет рубежи: в приграничных областях с Беларусью начали натягивать колючую проволоку и металлические сетки, сообщили DW в украинской Госпогранслужбе. Прежде всего укрепят места, где могут появиться мигранты. Киев вернется к проекту "Стена"?https://t.co/GEHxRziaVT — DW на русском (@dw_russian) November 21, 2021

При этом, скорее всего, реализация будет схожа с проектом «Стена» по оборудованию границы с Россией. Начат он был еще в 2014 году при президенте Петре Порошенко и планировался как грандиозный проект по созданию подобия укрепленного района. В итоге же он превратился в долгострой с сомнительным качеством работ и средство по отмыванию денег.

На проект "Стена" на границе с РФ Украина потратила с 2014 года более 2,1 млрд гривенhttps://t.co/vkREfoEI7y pic.twitter.com/YNEnxYIFMl — Украинский выбор (@vyborua) May 13, 2021

В целом же нагнетаемая истерия вокруг России вполне может являться единой кампанией, направленной на заморозку «Северного потока-2», которая уже принесла свои плоды — Германия временно приостановила его сертификацию. Произошло это после заседания Совета ЕС по иностранным делам и обороне, где также обсуждался миграционный кризис на границе Польши, а также сообщения о передвижениях российской техники у границ с Украиной. Учитывая продолжающееся формирование правительства и правящей коалиции в Германии, дата окончательного ввода в эксплуатацию газопровода кажется довольно туманной.

Энергетический кризис

На фоне недружественных шагов украинского правительства в отношении Белоруссии Минск с 8 ноября заявил о решении остановить экспорт электроэнергии на Украину в связи с техническими неисправностями. Фактически он был остановлен 18 ноября. Однако с 21 ноября поставки были восстановлены в соответствии с заключенным на ноябрь контрактом.

На этом фоне мэр Киева заявил о возможных веерных отключениях в столице этой зимой.

Кабы не было зимы. Энергетика стала вопросом жизни и смерти для Зеленскогоhttps://t.co/yGEZYSqD9y — Украина • РУ (@ukraina_ru) November 22, 2021

«Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока», — заявил Виталий Кличко.

Если верить отчету «Укрэнерго», энергетическая ситуация действительно ухудшается. На 21 ноября среднесуточная выработка электроэнергии на Украине составила 448 млн кВт в час, а потребление достигло 475 млн кВт в час. Образовавшийся дефицит пока покрывается за счет поставок из Словакии и Белоруссии. При этом на долю последней приходится более 70 процентов.

Так, за неделю Белоруссией было поставлено 39,8 млн кВт в час, а из Словакии — 11,1 млн кВт в час. Получается, что без поставок из Минска зимний период Украине будет довольно трудно пережить, и президент Белоруссии идет на встречу.

Однако в дальнейшем Украина, скорее всего, лицемерно повторит «кульбит» мая этого года, когда заявила о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и России в связи с тем, что поставки «противоречат стратегическим интересам». Тогда Киев демонстрировал единую с европейскими партнерами позицию в рамках кампании против Белоруссии из-за посадки гражданского самолета и ареста Романа Потасевича.

Задержание основателя Nexta в Белоруссии: Почему на самом деле Минск посадил самолет с Романом Протасевичем Моя колонка https://t.co/c7qLvpnmZj — Александр Коц (@sashakots) May 23, 2021

Тогда украинское правительство планировало получить пряники от ЕС, и в целом это удалось, о чем свидетельствуют итоги состоявшегося 12 ноября саммита ЕС — Украина. Однако к ноябрю, осознав критическую ситуацию в энергетической системе, Киев пошел на попятную и разрешил импорт из Белоруссии.

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