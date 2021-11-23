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Шойгу и министр обороны Китая подписали дорожную карту сотрудничества в военной сфере

Армия
Шойгу и министр обороны Китая подписали дорожную карту сотрудничества в военной сфере
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 23 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ утвердили дорожную карту сотрудничества между странами в военной области на 2021-2025 годы.

В сообщении Минобороны России говорится, что Шойгу и Вэй Фэнхэ синхронно завизировали свои экземпляры документа, который был утвержден в ходе рабочей встречи глав оборонных ведомств двух стран. Отмечается, что Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие между ВС по линии стратегических учений и совместных патрулирований.

«Подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем. Подтвердили готовность реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне, и расширять контакты между министерствами обороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что встреча проходила в формате видеоконференции. Главной темой переговоров стало подведение итогов, состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай продлили межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Подчеркивается, что подписание этого документа поспособствует укреплению взаимного доверия между странами.

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минобороны рф шойгу китай дорожная карта
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