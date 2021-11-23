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Павел Дуров: Telegram исключил каналы чиновников из рекламной платформы

Общество
Павел Дуров: Telegram исключил каналы чиновников из рекламной платформы
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Мессенджер Telegram исключил каналы чиновников и государственных структур из рекламной платформы. Об этом заявил его основатель Павел Дуров.

Пользователь сервиса спросил Дурова, будет ли появляться реклама в каналах политиков, так как во время тестового режима она была замечена.

«Сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур», — ответил он.

Дуров также заявил, что разработчики добавили возможность отключения официальных рекламных объявлений в Telegram, как ранее предлагали пользователи.

Ранее стало известно, что основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram получил французское гражданство. Указ об этом был подписан 23 августа 2021 года. Дуров вошел в список лиц, приобретающих права гражданина Франции.

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