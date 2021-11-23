Семья Светличной опровергла ФАН информацию о попадании актрисы в психиатрическую клинику

Москва, 23 ноября. Актриса Светлана Светличная находится не под надзором специалистов психиатрической клиники, как сообщили СМИ. Родственники кинозвезды опровергли эту информацию.

Состояние Светличной ухудшилось вскоре после скандальной истории с ее исчезновением. В настоящий момент артистка находится в больнице.

Согласно слухам, актрисе потребовалась помощь психиатров из-за якобы выявленных странностей в ее поведении. Однако семья Светличной опровергла домыслы о причинах ее госпитализации беседе с ФАН.

«По-прежнему в нейрохирургии из-за сосудов», — уточнили они.

Как оказалось, артистка действительно обратилась к врачам. Внучка Светличной Мария Ивашова обнаружила скорую около ее дома. Актрисе удалось вызвать медиков с помощью консьержа, теперь она находится в отделении нейрохирургической реанимации.