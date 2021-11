Роджера Стоуна и Алекса Джонса допросят по делу о захвате Капитолия

Вашингтон, 23 ноября. Комитет Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января, вызвал для дачи показаний советника экс-президента Дональда Трампа — Роджера Стоуна, а также ведущего и создателя портала InfoWars Алекса Джонса. Их подозревают в организации и сборе средств для митинга, который перерос в беспорядки.

Stone, a longtime Donald Trump adviser, and far-right radio host Jones were subpoenaed for activities surrounding the Capitol riot on January 6. https://t.co/4Fw6GFuIVt