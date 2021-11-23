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Роджера Стоуна и Алекса Джонса допросят по делу о захвате Капитолия

Весь мир
Роджера Стоуна и Алекса Джонса допросят по делу о захвате Капитолия
wikipedia.org  /  Sean P. Anderson / CC BY 2.0

Вашингтон, 23 ноября. Комитет Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января, вызвал для дачи показаний советника экс-президента Дональда Трампа Роджера Стоуна, а также ведущего и создателя портала InfoWars Алекса Джонса. Их подозревают в организации и сборе средств для митинга, который перерос в беспорядки.

Председатель комитета 6 января Бенни Томпсон призвал их прийти на заседание, которое пройдет 6 декабря, и представить ряд документов.

«Нам нужно знать, кто организовал, планировал и оплачивал все связанное с этими мероприятиями, а также какие связи были у организаторов с официальными лицами в Белом доме и конгрессе», — говорится в послании.

В письме Томпсона утверждается, что Джонс помогал «организовывать и собирать средства» для митинга «Остановите воровство», который начался после публикации результатов выборов. Ведущему было запрещено там выступать, однако ему предоставили для этого другое мероприятие, которое прошло 5 января «по просьбе Трампа».

Томпсон также отметил, что Джонс «и другие в InfoWars неоднократно продвигали обвинения президента Трампа в фальсификации выборов» в преддверии 6 января и «призывали людей приехать в Вашингтон» на митинг. Роджер Стоун, в свою очередь, использовал членов правой организации «Хранители клятвы» в качестве личных охранников, некоторые из них были причастны к нападению на Капитолий.

Остальные три повестки в суд направили активистам Дастину Стоктону, Дженниферу Лоуренсу и нынешнему пресс-секретарю Трампа Тейлору Будовичу за их предполагаемое участие в продвижении и организации митинга.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 бунтовщикам.

Роджера Стоуна и Алекса Джонса допросят по делу о захвате Капитолия
Федеральное агентство новостей /

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