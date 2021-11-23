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Российская розничная торговля стремительно переходит в онлайн-формат

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 17:56
Экономика
Российская розничная торговля стремительно переходит в онлайн-формат
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 ноября. Опережающий рост онлайн-продаж и стагнация традиционных форматов торговли наблюдается в России. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM профессор департамента общественных финансов финансового университета при Правительстве РФ Сергей Ануреев.

Это можно объяснить локдауном 2020 года и, как следствие, сокращением покупок, реализацией отложенного спроса в 2021 году и эффектом низкой базы прошлого года. Но пока в РФ систематически использует онлайн-покупки чаще офлайна только молодежь.

«Людям зрелого возраста еще предстоит перейти от эпизодических к постоянным онлайн-покупкам», — отметил Ануреев.

На фоне растущих онлайн-продаж спрос на специалистов по работе с маркетплейсами будет лишь расти. Таким мнением поделился аналитик CEO Market Mafia, предприниматель, инвестор Ян Пушкарев.

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