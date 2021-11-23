Кедми смутили доводы адмирала Попова в пользу версии о гибели «Курска» из-за подлодки НАТО

Москва, 23 ноября. Озвученная отставным адмиралом Вячеславом Поповым версия гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО содержит в себе несколько несостыковок, заявил политолог Яков Кедми.

Ранее экс-командующий Северным флотом заявил, что «Курск» мог погибнуть в августе 2000 года в результате столкновения с западной подлодкой, действовавшей в районе учений. Кедми смутили доводы адмирала в пользу версии о гибели из-за субмарины НАТО. По его словам, есть две несостыковки. Первая — сложно поверить в то, что иностранная боевая единица могла настолько близко подобраться к российской подлодке во время маневров, передает «Экономика сегодня».

«Такая вещь невозможна. Не думаю, что российские системы тогда были настолько несовершенны, а офицеры настолько безалаберны, чтобы допустить такое. Шли учения, и чужая подлодка не может пройти незамеченной в нескольких метрах», – сообщил он в эфире программы Соловьев Live».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Политолог также обратил внимание, что выводы российской экспертной комиссии о характере повреждений «Курска» противоречат версии Попова о столкновении подлодки с другой субмариной. Кедми заявил, что если официальный документ был изменен для сокрытия реальных причин трагедии, то причастные должны понести ответственность.

«Подлодка "Курск" была поднята и исследована. И если это столкновение извне с другой подлодкой, то это повреждения одного порядка, и они совершенно не соответствуют повреждениям, которые обнаружили», – заявил он.

По официальной версии, «Курск» затонул из-за взрыва торпеды. Кедми допускает, что это могло произойти из-за внешнего воздействия, но такая гипотеза должна подтверждаться фактами. В настоящее время никаких доказательств в пользу этой версии нет.

Ранее капитан 1-го ранга Владимир Шигин сообщил, что рядом с «Курском» действительно могла находиться подлодка НАТО. При этом он добавил, что о ее вине в случившемся говорить нельзя.