Футболисты «ПСЖ» уверены, что Зидан возглавит клуб в ближайшее время

Париж, 23 ноября. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ». В раздевалке парижан уверены, что 49-летний специалист займет пост в ближайшее время.

Как сообщает газета Marca, имя экс-наставника «сливочных» упоминалось во время разговоров между футболистами. Они знают о происходящем в клубе и чувствуют, что француз близок к подписанию контракта.

Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021 года. Отмечалось, что французский специалист устал подчиняться строгому режиму, введенному в клубе во время пандемии коронавирусной инфекции. С мадридцами он дважды выигрывал чемпионат Испании и дважды — Суперкубок страны. Кроме того, под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов.