ЦАР и Камерун договорились об укреплении трансграничной безопасности

Банги, 23 ноября. Министр обороны Камеруна Джозеф Бети Ассомо прибыл в ЦАР, где встретился с коллегой Клодом Рамо Биро. Главы ведомств обсудили вопросы укрепления безопасности на приграничных территориях, сообщает Radio Lengo Songo.

Переговоры состоялись в городе Буар. Стороны отметили участившиеся вылазки боевиков, которые похищают мирных граждан двух государств и впоследствии требуют выкуп. Кроме того, преступники воруют скот, а также незаконно торгуют оружием.

«Эта встреча, несомненно, является основой для работы по устранению разного рода опасностей на приграничных территориях. Мы договорились совместно развернуть войска для защиты населения ЦАР и Камеруна от радикалов, сражающихся против правительства в Банги», — сообщил Клод Биро.

Джозеф Бети Ассомо поддержал инициативу коллеги. Он добавил, что Банги и Яунде проводят совместную работу по устранению угроз, возникающих на фоне противодействия национальной армии ЦАР (FACA) вооруженным группировкам.

Федеральное агентство новостей / Абубакар Сидик Мунчили

«Бандиты временно перемещались на нашу территорию для того, чтобы избежать возмездия со стороны центральноафриканских военнослужащих. И последним приходилось прекращать преследование из уважения к границам и территориальной целостности Камеруна. Теперь мы будем оказывать им всю необходимую помощь и содействие», — заключил чиновник.

Министры передали друг другу разведывательные данные, а также договорились о совместном обучении погранвойск двух армий. Ранее мэр города Нделе Ибрагим Сенусси призвал власти Центральноафриканской Республики усилить меры безопасности на границах государства для снижения угрозы со стороны боевиков.