ЦАР и Камерун договорились об укреплении трансграничной безопасности

Банги, 23 ноября. Министр обороны Камеруна Джозеф Бети Ассомо прибыл в ЦАР, где встретился с коллегой Клодом Рамо Биро. Главы ведомств обсудили вопросы укрепления безопасности на приграничных территориях, сообщает Radio Lengo Songo.
Переговоры состоялись в городе Буар. Стороны отметили участившиеся вылазки боевиков, которые похищают мирных граждан двух государств и впоследствии требуют выкуп. Кроме того, преступники воруют скот, а также незаконно торгуют оружием.
«Эта встреча, несомненно, является основой для работы по устранению разного рода опасностей на приграничных территориях. Мы договорились совместно развернуть войска для защиты населения ЦАР и Камеруна от радикалов, сражающихся против правительства в Банги», — сообщил Клод Биро.
Джозеф Бети Ассомо поддержал инициативу коллеги. Он добавил, что Банги и Яунде проводят совместную работу по устранению угроз, возникающих на фоне противодействия национальной армии ЦАР (FACA) вооруженным группировкам.
«Бандиты временно перемещались на нашу территорию для того, чтобы избежать возмездия со стороны центральноафриканских военнослужащих. И последним приходилось прекращать преследование из уважения к границам и территориальной целостности Камеруна. Теперь мы будем оказывать им всю необходимую помощь и содействие», — заключил чиновник.
Министры передали друг другу разведывательные данные, а также договорились о совместном обучении погранвойск двух армий. Ранее мэр города Нделе Ибрагим Сенусси призвал власти Центральноафриканской Республики усилить меры безопасности на границах государства для снижения угрозы со стороны боевиков.