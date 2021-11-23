Кризис идей точно есть: писатель Андрей Кивинов о сложностях творчества и службе в милиции

25 ноября известный писатель и сценарист Андрей Кивинов отметит круглую дату — пятикратному обладателю премии «ТЭФИ» исполнится 60 лет. Половину этого срока он занимается творчеством: повести автора легли в свое время в основу самого продолжительного сериала на отечественном телевидении «Улицы разбитых фонарей», который стал популярен с первого же сезона. О культурном статусе этого детектива, трудностях работы в соавторстве и кризисе оригинальных идей в кино ФАН поговорил с писателем накануне его юбилея.

Адреналин по долгу службы

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей» /

— Андрей Владимирович, Вы приложили руку к созданию «Улиц разбитых фонарей», ставших на самом деле частью российского культурного кода. Даже нынешняя молодежь знает о сериале и его ярких, характерных героях. Чувствуете ли Вы особый авторский статус или гордость за созданные произведения?

— Знаете, я к этому всегда совершенно спокойно относился. Как говорил Дали, я встаю каждое утро и смотрю — я же Сальвадор Дали. Ну вижу я свое [творчество], а что это мне, в общем-то, дает? Может быть потому, что все это было уже в зрелом возрасте и воспринималось спокойно.

— Сериал получился таким успешным благодаря градусу достоверности, и это, конечно, заслуга Вашей многолетней службы в милиции. Туда Вы попали по комсомольской путевке сразу после выпуска из «ленинградской Корабелки» (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. — Прим. ФАН). Как вообще удалось прижиться в правоохранительных рядах?

— Как раз ничего сложного не было. Это был долгий путь, а не так, что я пришел и сменил работу. Где-то за год до того я пришел в управление кадров, и меня направили в отдел милиции, куда я ходил примерно раз в неделю и смотрел, чем занимается уголовный розыск. Это длилось год, я уже всех знал: дружил с оперативниками и не представлял другой работы. Поэтому окончив «Корабелку», я через три месяца написал рапорт, и меня направили на высшие курсы МВД, где год учили оперативно-розыскной деятельности. Потом я вернулся в свой же район, правда, в другой отдел. Такой вещи, как дедовщина, там не было — к молодым относились нормально: и помогали, и наставляли. Поэтому какого-то резкого перехода, в общем, у меня не было.

— Был ли в этой работе некий азарт, по которому Вы, может быть, скучали после завершения службы?

— Конечно, там, в общем-то, адреналин был. У нас многие только на нем и держались, особенно в начале 1990-х, когда прожить на милицейскую зарплату было достаточно тяжело. Много работали, и да, действительно, был такой вот адреналин, когда по трое суток не спали. Там без этого никак.

Трудности переноса

Global Look Press / Maxim Burlak

— Писать Вы начали, еще будучи сотрудником правоохранительных органов, а после полностью ушли в литературное творчество — стали создавать не только художественные произведения, но и сценарии для телевидения. Их Вам приходилось создавать в соавторстве с другими творцами, у которых, возможно, отличалось видение конечного продукта. Возникали ли сложности в такой командной работе?

— Как правило, мы [пишем] всегда вдвоем. Последние лет десять сотрудничаем с Алексеем Редозубовым: тексты пишу я, а сюжет придумываем на пару. В плане кино мы с ним на одной волне: конечно, что-то обсуждаем, что-то согласовываем, но уже сработались, проблем не бывает.

С кем приходится, если не воевать, но, что называется, спорить — это с продюсерами. Иногда сам сценарий занимает полгода, а потом еще два года [что-то меняем, дописываем]. Потому что кино — это коллективный труд, и у каждого там свое видение. Если в книге я отвечаю за себя сам, то здесь, конечно, отвечают все. А все шишки валятся, как правило, на сценаристов, хотя иногда в сценарии такого и близко не было.

— А как, собственно, в процессе написания сценария бережно перенести литературный первоисточник на экран? Не жалко ли где-то резать текст, что-то менять?

— Бывает жалко, когда написан действительно большой объем, а потом в силу формата приходится чем-то жертвовать. Например, некоторые фильмы есть в длинной версии и в короткой. Так вот, бывает, короткую показывают, а длинную — ни разу, ее просто хоронят. Вот это очень обидно. С несколькими фильмами у меня было именно по такому принципу: была показана только короткая версия, хотя я знаю, что есть и длинная.

— Любопытно узнать, как Вы относитесь к бесконечным экранизациям классических произведений и книг, перечитанных вдоль и поперек? Можно ли, говоря о сегодняшнем кино, заявлять о масштабном кризисе творческих идей?

— Кризис идей точно есть. Особенно, если взять детективный жанр, то там очень много друг у друга заимствуют. Это не плагиат, просто сложно придумать что-то новое, поэтому проще взять старое. Знаете, как я всегда говорю, самый хороший синопсис должен помещаться в одно предложение. Так вот, сколько я не читаю аннотаций последних сериалов, вообще не понимаю, что там написано. Поэтому самое сложное — это придумать идею, которая поместилась бы в одно предложение. Отсюда, наверное, и эти бесчисленные экранизации.

— Чего, на Ваш взгляд, не хватает современным сериалам про полицейских и расследования? Что мешает подобным историям приблизиться к духу и атмосфере «Улиц разбитых фонарей»?

— А я думаю, этой атмосферы и не хватает. Люди иногда просто не понимают, о чем они пишут: от элементарных терминов до путаницы в званиях. Вроде хотят сделать во славу, а получается карикатура. Очень сложно уловить вот эту атмосферу, потому что сериалы делают из сериалов: один написали и потом продолжают по такой же кальке лепить остальные, в том числе и диалоги, и термины. Отсюда качество и страдает. И потом все-таки «Фонари» были первыми, может, еще и за счет этого.

Книга или кино?

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— Знаете, всегда любопытно узнать у авторов произведений, что они сами читают на досуге. Андрей Владимирович, какие писатели вызывают у вас неподдельный читательский интерес? И на кого из современников, неважно — российских или зарубежных, Вы посоветовали бы обратить внимание?

— Из наших классиков мне очень нравится Юрий Поляков, но сейчас он тоже что-то перестал писать. Если брать детектив, то Сергей Устинов, московский писатель. У него именно детективы — очень качественная вещь. Ну и тот же Глуховский, некоторые его вещи. «Текст» мне, например, понравился — именно книга, кино я не смотрел. И не хочу, потому что есть такой парадокс: многие хотят прочитать книгу, а потом посмотреть фильм. Но если я прочитаю книгу, то фильм потом не смотрю.

— Вот мы и подошли к вечному вопросу, из-за которого ломают копья: фильм или книга?

— Что бы я выбрал, когда это передо мной лежит? Не знаю, это действительно философский вопрос. Но, наверное, все-таки книга.