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Памятник умершим от коронавируса медикам появится под Белгородом

Общество
Памятник умершим от коронавируса медикам появится под Белгородом
Невские Новости

Белгород, 23 ноября. Памятная скульптура, посвященная боровшимся с пандемией коронавируса медикам, будет установлена в Белгородской области.

Монумент появится перед входом в инфекционный центр в Яковлевском городском округе. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что памятник не должен оказывать морального давления. В связи с этим глава региона предложил около входа в центр разбить сквер, где монумент и появится.

«О людях должна остаться память. При этом важно, чтобы он не утяжелял ситуацию, не давил морально. Считаю, что здесь самое правильное место. Уже можно начинать делать проект парка», — подчеркнул Гладков.

Также на совещании обсудили и темпы строительства COVID-центров в Терновке и Старом Осколе. Так, в Старом Осколе уже сформирована площадка под медучреждение, рабочие заводят канализацию и заливают фундамент, передает Бел.ru.

Согласно последним данным, коронавирусом в России болеют более миллиона человек. При этом общее число пациентов с COVID-19 в России снизилось на 14%.

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