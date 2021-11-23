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Кишинев выделит «Молдовагазу» 80 млн долларов для погашения долга перед «Газпромом»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 17:50
Экономика
Кишинев выделит «Молдовагазу» 80 млн долларов для погашения долга перед «Газпромом»
pixabay.com

Кишинев, 23 ноября. Компания «Молдовагаз» получит средства для погашения долга за текущее потребление газа перед «Газпромом». Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

Он напомнил, что госкомпания «Энергоком» ранее получила 97 млн долларов для оплаты газовых контрактов. Из этой сумму 17 млн долларов были потрачены на закупку газа в октябре. Оставшиеся 80 млн правительство направило для осуществления текущих платежей компании «Молдовагаз».

«Правительство Молдавии направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о своих действиях. Нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении», — добавил Спыну.

Компания «Молдовагаз» ранее сообщила, что рассчитывает на поддержку Кишинева при оплате поставок российского газа. Перед этим «Газпром» напомнил Молдавии о необходимости оплатить поставки за октябрь и половину ноября.

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Газпром газ молдавия Молдовагаз спыну
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